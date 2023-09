"Ein großartiger Spieler": Guirassy ist auch in Mainz der Stuttgarter Erfolgsgarant

Serhou Guirassy trifft derzeit wie am Fließband. Gegen Mainz erzielte der Stürmer des VfB Stuttgart alle drei Tore.

In dieser Saison steht der VfB Stuttgart für Spektakel: 16 Tore fielen in den ersten drei Spielen mit VfB-Beteiligung, die Schwaben gewannen entweder hoch (5:0 gegen Bochum und Freiburg) oder kassierten eine deftige Niederlage (1:5 gegen RB Leipzig). Gegen den 1. FSV Mainz 05 ließ es etwas auf sich warten, das Spektakel. Dann aber war vor allem ein Mann dafür verantwortlich: Serhou Guirassy.

Der Stürmer erzielte alle drei Treffer seiner Mannschaft beim 3:1-Auswärtssieg, den ersten mit rechts, den zweiten mit links, den dritten per Kopf. Auf acht Treffer kommt der 27-Jährige nun schon - in bislang vier Saisonspielen. Auf der Suche nach Gründen für den guten Saisonstart der Stuttgarter kommt man an Guirassy und seiner Treffsicherheit sowie Vielseitigkeit kaum vorbei.

Wohlgemuth sieht "absoluten Führungsspieler" in Guirassy

"Er hat sich zum absoluten Führungsspieler entwickelt, geht auch im Training voran", lobte Fabian Wohlgemuth seinen Stürmer am "Sky"-Mikrofon. Der VfB-Sportdirektor stellte jedoch auch die Symbiose zwischen Guirassy und der Mannschaft heraus. "Er weiß, dass er sich auf seine Mitspieler verlassen kann", sagte er, um wenig später zu ergänzen: "Alle können sich aktuell zu 100 Prozent auf ihn verlassen."

Guirassy selbst schlug in die gleiche Kerbe und betonte, dass sein Dreierpack ohne das Team nicht möglich gewesen wäre. Aus dem Rampenlicht beförderte ihn diese Aussage aber natürlich nicht. "Er ist ein großartiger Spieler, der in der Lage ist, besondere Momente zu kreieren", sagte sein Trainer Sebastian Hoeneß in der "Sportschau".

Bereits am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Guirassy und die Stuttgarter mit dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 weiter - dann mit dem nächsten Spektakel?