Ein Gläschen in Prag? Rotierende Eintracht der Gruppenphase ganz nah

Mit einem 5:0 im Rücken fliegt Eintracht Frankfurt nach Prag, um dort gegen Sparta die erstmalige Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase klarzumachen. Kaum eine Spielerin fehlt - Zeit zum Feiern aber schon.

Zweieinhalb starke Spiele, so zählt Niko Arnautis derzeit, wenn er zurückblickt. Das 0:0 am Wochenende gegen den deutschen Meister FC Bayern, klar. Das 5:0 im Hinspiel gegen Sparta Prag sowieso. Aber vom vorletzten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (3:1) lässt der Eintracht-Trainer völlig zu Recht nur die zweite Hälfte zählen.

Und so geht es, bleibt man der Rechnung treu, am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rückspiel bei den Pragerinnen um die "dreieinhalbte" gute Leistung in Serie. Arnautis sprach auf der Pressekonferenz am Montag von "Top-Leistungen" in der zurückliegenden Zeit: "Für uns sind das besondere Wochen."

Mit dem beachtlichen Polster von vor einer Woche kann eigentlich nichts mehr schieflaufen, doch der Eintracht-Trainer geht die vermeintlich so einfache Aufgabe wenig überraschend seriös an - und offensiv: "Natürlich kannst du noch mutiger auftreten, weil du weißt: Hey, wir haben den Vorsprung."

Erhalten Freigang oder Prasnikar eine Pause?

Zum ersten Mal in der jungen Vereinsgeschichte der Eintracht-Frauen wäre es dann so weit mit dem Einzug in die Gruppenphase. "Wir genießen diese Momente, aber haben nicht so viel Zeit zum Feiern", sagte der 43-Jährige mit Blick auf den eng getakteten Terminkalender. Man wolle aber mit "einem Gläschen" anstoßen, wenn es denn gelinge.

Nachdem jüngst zweimal in Serie dieselbe Startelf auflief, wird Arnautis nun etwas rotieren lassen: "Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Spielerin geben, die am Mittwoch etwas weniger spielt - und dafür andere etwas mehr", blieb der Coach vage und wollte noch das Abschlusstraining abwarten: "Wir haben das eine oder andere so im Kopf."

Die Startelf aus München trainierte am Montag etwas weniger als der Rest, um die Belastung zu dosieren. So könnten die eigentlich unverzichtbaren Laura Freigang oder Lara Prasnikar in der Offensive mal von der Bank kommen, auch Barbara Dunst oder Geraldine Reuteler im Mittelfeld starteten bis dato immer. Allerdings: Der Frankfurter Kader ist - gerade im Vergleich mit anderen Champions-League-Teams - sehr dünn besetzt. Fast nur Talente finden sich auf der Bank.

Rund 100 Gästetickets hat Prag verkauft

"Gerade wenn man von Doppel- oder Dreifachbelastung spricht: Es ist beeindruckend, was für einen Auftritt wir in München hingelegt haben", fand Arnautis. Die Leistung sei "sehr reif" gewesen, und tatsächlich: Als erstes Team seit November 2021 hatten die Hessinnen einen Punkt aus der bayrischen Landeshauptstadt mitgenommen.

Rund 100 Gästetickets habe Prag nach jetzigem Stand an den Eintracht-Anhang verkauft, bestätigte der SGE-Pressesprecher am Montag. Und auch dazu hatte Arnautis eine Forderung parat: "Dann wünsche ich mir 150", sagte er und grinste.