"Ein ganz besonderer Moment": Wie Haller den BVB in die Verantwortung nahm

Das Comeback von Sebastien Haller überstrahlte Borussia Dortmunds 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Entscheidung, dass der Angreifer beim ersten Testspiel in diesem Jahr auf dem Feld steht, war erst am Vormittag gefallen. Was Hallers Rückkehr vorausging, nahm auch die Verantwortlichen des BVB in die Verantwortung, wie Trainer Edin Terzic nach der Partie verriet.

Um 17.34 Uhr war es soweit: Youssoufa Moukoko lief auf dem Trainingsplatz im spanischen Marbella hinaus zur Dortmunder Ersatzbank - und dort stand er am Spielfeldrand und war bereit für seine Einwechslung: Sebastien Haller, im Sommer des vergangenen Jahres zum BVB gekommen, dann aber monatelang ausgefallen und bis zu diesem Dienstag kein einziges Mal in Schwarz-Gelb aufgelaufen.

Mitte Juli hatte der 28-Jährige die Diagnose Hodenkrebs erhalten - ein Schock für Haller, seine Familie und Borussia Dortmund. Nun aber das Comeback, über das Haller und Trainer Edin Terzic erst ein paar Stunden vor dem Anstoß befunden hatten. Am Vormittag, verriet Dortmunds Coach nach dem 5:1 gegen Düsseldorf, habe er mit Haller gesprochen und anschließend einen 15-Minuten-Einsatz mit ihm vereinbart. Hinterher sprach Terzic von "einem ganz besonderen Moment" und hob hervor: "Es war das erste Mal, dass er kein Leibchen oder ein Trainingsshirt an hatte, sondern das Trikot von Borussia Dortmund. Wir sind einfach stolz, dass er diesen Weg so gegangen ist, dass wir dabei sein und das erleben durften."

Er war so positiv - dadurch hat er uns in die Verantwortung genommen, auch positiv zu sein. Edin Terzic

Schritt für Schritt soll Haller in den kommenden Wochen an die körperlichen Anforderungen eines Bundesligaspiels herangeführt werden. Ein Prozess, in dem der Kurzeinsatz gegen Düsseldorf ein weiterer Meilenstein war. "Wir hoffen jetzt einfach, dass er keine negative Reaktion auf das Spiel zeigt, sondern dass wir darauf aufbauen und das Pensum in den nächsten Tagen steigern können", erklärte Terzic.

Als Dortmunds Coach nach Hallers Comeback gefragt wurde, ob es ihn überrasche, wie schnell der Angreifer Fortschritte mache, da entgegnete er: "Ehrlicherweise hat sich das schon im ersten Gespräch nach seiner Erkrankung angedeutet. Er war so positiv - dadurch hat er uns in die Verantwortung genommen, auch positiv zu sein." Und nun steht Sebastien Haller wieder auf dem Feld - von nun an aber als Spieler von Borussia Dortmund.