Ein Ex-Bundesliga-Kicker für die Oberliga: Addy-Waku Menga geht nach Lotte

Die Sportfreunde Lotte haben für die kommende Oberliga-Saison einen bekannten Namen unter Vertrag genommen. Der 38-jährige Mittelstürmer Addy-Waku Menga bringt einiges an Erfahrung mit - unter anderem kickte er für Hansa Rostock und den VfL Osnabrück im Profibereich.

Der 38-jährige Mittelstürmer Addy-Waku Menga wechselt nach zuletzt fünf Jahren bei Regionalligist BSV SW Rehden zu den Sportfreunden Lotte in die Oberliga Westfalen.

Der Deutsch-Kongolese, 1983 in Kinshasa geboren, hat eine bewegte Karriere hinter sich: Zweimal stieg er mit dem VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga auf, bestritt insgesamt 200 Pflichtspiele (57 Tore) für den Lila-Weißen SFL-Nachbarn.

Beim FC Hansa Rostock lernte Menga anschließend das deutsche Oberhaus kennen, kam in der Spielzeit 2007/08 auf 12 Erstliga-Einsätze. Gegen Bayer Leverkusen, am vorletzten Spieltag, gelang ihm das einzige Erstliga-Tor seiner Karriere, stieg am Ende der Saison aber mit den Rostockern ab. Weitere Stationen waren die U 23 des SV Werder Bremen, Wehen Wiesbaden, Preußen Münster sowie der VfB Oldenburg. Anschließend folgte eine erneute Rückkehr zum VfL. Für die DR Kongo absolvierte Menga zudem zwei Länderspiele.

Nun wolle er dem Team von Neu-Coach Lübbers mit seiner Erfahrung beim Neuaufbau helfen, schreiben die Sportfreunde in einer Meldung.