Tinte trocken: Fabian Lübbers übernimmt Regionalliga-Absteiger Lotte

Fabian Lübbers wird Cheftrainer bei den Sportfreunden Lotte. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024.

Neuer Chefcoach in Lotte: Fabian Lübbers übernimmt zur neuen Saison. imago images/Fotostand

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West ist die Zeit des Wundenleckens in Lotte vorbei. Wie die Sportfreunde Lotte in einer Pressemitteilung verlauten ließen, hat man einen Nachfolger für Interimscoach Tim Wendel-Eichholz gefunden. Fabian Lübbers übernimmt das Zepter zur neuen Saison.

Der 30-Jährige unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis 2024, der auch für die Regionalliga gilt. Lübbers bringt Erfahrungen als spielender Co-Trainer bei der U 23 von Schalke 04 und dem SV Lippstadt mit. Sowohl fachlich als auch menschlich, hätte es laut Vereinsangaben sofort gefunkt. "Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Trainer, der in der Region bestens vernetzt ist. Mit diesem Rezept haben wir in Lotte gute Erfahrungen gemacht".

Einen Großteil seiner aktiven Karriere verbrachte Lübbers beim SV Lippstadt. Unter namhaften Trainern wie Daniel Farke und Daniel Berlinski gelang dem Innenverteidiger, der als Führungsspieler herausstach, zweimal der Aufstieg in die Regionalliga West.

Ins Trainergeschäft stieg Lübbers erstmals auf Schalke ein. In der U 23 der Königsblauen übernahm der gebürtige Paderborner unter Kai Hesse das Amt des spielenden Co-Trainers im Bereich der Videoanalyse. Diese Rolle führte Lübbers in der vergangenen Saison, beim erfolgreichen Klassenerhalt der Lippstädter, fort.

Seiner ersten Station als Cheftrainer blickt Lübbers mit Vorfreude entgegen. "Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe. Gemeinsam wollen wir einen mutigen und vor allem auch attraktiven Fußball spielen.", sagt der zukünftige Sportfreunde-Coach. Auch im Verein selbst wächst die Zuversicht. "Die Gespräche und Planungen der letzten Tage hätten gezeigt, dass alle Verantwortlichen motivierter denn je sind und an einem Strang ziehen. Am Lotter Kreuz soll eine neue Einheit entstehen."