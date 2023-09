Ein Eigentor hilft 1860 - SVS holt ein 1:3 auf - Duisburg wartet weiter

Am Samstagmittag hakte 1860 die Niederlagenserie mit dem zweiten Dreier in Folge endgültig ab, Sandhausen kam nach einem 1:3 gegen Köln noch zu einem Remis. Der Tabellenletzte Duisburg wartet weiter auf den ersten Sieg.

Mit einem 6:2 des 1. FC Saarbrücken bei Absteiger Arminia Bielefeld wurde der 8. Spieltag am Freitagabend mit einem Paukenschlag eröffnet. Das ganz große Ausrufezeichen fehlte am Samstag, bemerkenswert war zumindest das 4:0 der Ingolstädter gegen Ulm, vor dem Spieltag immerhin Zweiter. Wieder erzielte der derzeitige Überflieger Mause ein Tor für die Schanzer, das zwischenzeitliche 3:0 war bereits sein siebter Saisontreffer - Rang eins in der Torschützenliste.

Der FCI zieht in der Tabelle an Viktoria Köln vorbei, das in Sandhausen einen 3:1-Vorsprung nicht über die Zeit brachte. Evina per Elfmeter (87.) und Youngster Meier (90.+5) retteten dem SVS noch einen Zähler.

Freiburg bleibt nicht stabil - 1860 verabschiedet sich ins Mittelfeld

Drei Punkte holte Mannheim indes gegen Freiburg II und ist wie Sandhausen im erweiterten Verfolgerfeld. "Wir müssen über 90 Minuten stabiler werden", hatte Freiburgs Coach Thomas Stamm vor dem Spiel bei Waldhof gefordert, sein Team hielt sich aber nicht an die Vorgaben und fing sich durch Okpala (78.) und Hawkins (90,+2) noch die Gegentreffer zwei und drei beim 1:3.

Freiburg bleibt im Tabellenkeller, aus dem sich 1860 mit dem zweiten Dreier in Folge nach zuvor vier Niederlagen verabschiedet hat. Die Löwen profitierten beim Wiesn-Heimspiel gegen Verl beim 1:0 von einem Eigentor von Paetow.

Duisburg wartet weiter

Weiterhin Letzter bleibt der MSV Duisburg, der auch nach seinem neunten Saisonspiel noch auf den ersten Dreier wartet. Das 0:0 gegen Aufsteiger Münster war zumindest der erste Punkt unter Interimstrainer Engin Vural.