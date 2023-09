6:2 auf der Alm: Saarbrücken trumpft in Bielefeld auf

Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Saarbrücken ging nach einer wilden zweiten Hälfte letztendlich klar mit 6:2 an die Gäste. Vor allem nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren den starken Saarländern kaum mehr etwas entgegenzusetzen und kassierten, nach zahlreichen einfachen Fehlern, noch fünf Tore.

Bielefelds Coach Mitch Kniat vertraute auf exakt die Anfangself wie beim 2:1-Sieg bei der SpVgg Unterhaching. Einzig Wintzheimer (Handverletzung) und Oppermann (Fingerverletzung), die beide als Reservisten dabei waren, fehlten. Für sie nahmen Koch und erstmalig der 18-jährige Busse auf der Bank Platz.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nahm nach dem 1:1-Unentschieden gegen Waldhof Mannheim zwei Änderungen in der Startelf vor: Für die beiden Mittelfeldakteure Sontheimer und Civeja begannen Neudecker und Günther-Schmidt, die zuletzt als Einwechselspieler zum Einsatz kamen.

Neudecker egalisiert Klos' erstes Saisontor prompt

Die Bielefelder standen bereits während des Aufwärmens geschlossen vor den eigenen Fans und heizten in der SchücoArena kräftig ein - genauso motiviert starteten die Hausherren auch in die Partie. Doch die anfängliche Euphorie flachte schnell ab, weil der 1. FC Saarbrücken spielerisch Übergewicht bekam und in der Folge durch einen Blackout in der Arminia-Defensive von Gohlke (20.) beinahe die Führung geschenkt bekam.

Die erste herausgespielte Chance der Gäste konnte Kerber (22.) kurz später nicht nutzen. So war es die Kniat-Elf, die sich durch Schreck (28.) das erste Mal vor dem Gehäuse des FCS anmeldete, nun besser in die Partie fand und in der Folge durch Klos (41.) den Führungstreffer erzielte. Für den Routinier im Sturm der Hausherren war es das erste Saisontor, welches allerdings fast im direkten Gegenzug durch Neudecker (43.) egalisiert wurde.

Saarbücken erzielt in wilder zweiter Hälfte fünf Tore

An das intensive Ende der ersten Hälfte konnte einzig Saarbrücken direkt anknüpfen: Nur sieben Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, ehe die Gäste die Partie drehten und das 2:1 durch Kerber erzielten (52.). Auch danach spielte fast ausschließlich das Team von Rüdiger Ziehl, das sich erst durch einen Distanzschuss von Boeder (62.) annäherte und kurz darauf durch Brünker auf 3:1 erhöhte (68.).

Auch danach waren es die Saarländer, die dominant waren und durch Gaus' Abschluss per Dropkick (80.) sogar das 4:1 markierten. Nur eine Minute später verkürzte die Arminia zwar noch durch den eingewechselten Yildirim (81.), konnte der Überlegenheit der Gäste aber kaum mehr etwas entgegensetzen.

So war es erneut der FCS, der die zahlreichen Fehler in der Bielefelder Hintermannschaft eiskalt nutzte und das Ergebnis mit einem späten Doppelschlag durch Stehle (88.) und Boeder (90.+3), sogar noch auf 6:2 hochschraubte.

In der 3. Liga geht es mit einer englischen Woche weiter. Am Dienstag geht es für Bielefeld bei Mitch Kniats Ex-Team SC Verl (19 Uhr) darum, eine Reaktion zu zeigen. Saarbrücken empfängt nach dem ersten Sieg in der Fremde zeitgleich den VfB Lübeck.