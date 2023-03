Ein Bayern-Knirps, der Triple-Sieger wurde: Contento beendet seine Karriere

Einst überraschte er beim FC Bayern, nun hat Diego Contento seine Karriere mit 32 Jahren beendet. In einem Video nahm er auf emotionale Weise Abschied.

Welchen Stellenwert er in München genießt, zeigt die Tatsache, dass der Verein offenbar extra für ihn die Pforten des Stadions öffnete. Via Instagram ließ Diego Contento seine Karriere noch einmal Revue passieren. Er steht in der verlassenen Allianz-Arena, ist nacheinander in sämtlichen Trikots seiner Ex-Klubs zu sehen. Der aus der FCB-Jugend stammende Deutsch-Italiener schaffte den Sprung ins Profi-Team, über Girondins Bordeaux (2014 bis 2018) und Fortuna Düsseldorf (2018 bis 2020) landete er schließlich beim SV Sandhausen, wo er in der Saison 2020/21 noch 24 Spiele bestritt.

Doch verbunden wird der Name Contento zweifelsohne mit dem FC Bayern. Schon als Vierjähriger trat er dem Klub bei, über die zweite Mannschaft empfahl er sich und unterschrieb im Januar 2010 seinen ersten Profivertrag.

Im "Finale dahoam" gegen Chelsea überzeugt

Als eines von wenigen Eigengewächsen schaffte es der gebürtige Münchner, sich im Starensemble einen Stammplatz zu erkämpfen. Im verlorenen Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea besetzte er über 120 Minuten die linke defensive Außenbahn und zeigte eine starke Leistung (kicker-Note 2,5), auf die eingekauften Außenverteidiger Danijel Pranjic oder Rafinha verzichtete Trainer Louis van Gaal.

KMD #164 - Christian Nerlinger Woche der Wahrheit für den FC Bayern! Deshalb hat die KMD-Crew vor dem PSG-Spiel in der Champions League den ehemaligen Sportdirektor der Münchner Christian Nerlinger eingeladen. Außerdem fräsen sich Benni und Alex durch das Bundesliga-Wochenende und analysieren unter anderem das Topspiel in Dortmund. Auch das ewig-brisante Thema "Leipziger Transfers aus Salzburg" wird mit kicker-Reporter Oliver Hartmann besprochen... KMD #163 - Horst Hrubesch Vol. II 27.02.2023 KMD #162 - Horst Hrubesch Vol. I 20.02.2023 KMD #161 - Gregor Kobel 13.02.2023 KMD #160 - Patrick Wimmer 06.02.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Zwar kam er in der Folgesaison auf weniger Einsätze, half aber dennoch regelmäßig mit, das Triple unter Jupp Heynckes einzutüten. Insgesamt darf er auf drei Meistertitel, drei DFB-Pokalsiege und einen Triumph in der Königsklasse bei zwei Finalniederlagen - 2010 saß er beim 0:2 gegen Inter auf der Bank - zurückblicken. Insgesamt bestritt er 69 Pflichtspiele für den FCB.

Kein leichter Schritt

Er habe über den Schritt Karriereende lange nachgedacht, schrieb der 32-Jährige bei Instagram: "Dies war keine leichte Entscheidung für mich, aber ich fühle, dass es jetzt an der Zeit ist, neue Wege zu gehen." Nach seinem letzten Profijahr bei Sandhausen erfolgte im Sommer 2021 die Trennung, seitdem war er vereinslos. Bei seiner vorherigen Station Düsseldorf hatte er verletzungsbedingt nur ein Pflichtspiel absolvieren können.

Am Ende des Videos sieht man Diego Contento, der mit Zweitnamen "Armando" heißt (die Eltern stammen wenig überraschend aus Neapel), wie er auf der Bank in der Allianz Arena sitzt und seine Fußball-Schuhe auszieht. "Es war eine unglaubliche Reise", sagt er zum Abschied.