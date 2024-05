Ein alter Bekannter: Duisburg stellt Hirsch als neuen Trainer vor

Nach der Trennung von Boris Schommers und dem Abstieg in die Regionalliga hat der MSV Duisburg seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Dietmar Hirsch, einst selbst als Spieler bei den Zebras tätig gewesen, kommt aus Bocholt.

Auch unter Interimstrainer Uwe Schubert konnte der MSV Duisburg den drohenden Abstieg in die Regionalliga nicht mehr abwenden, mit letztlich sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer verabschiedeten sich die Zebras am vergangenen Wochenende aus der 3. Liga.

Knapp eine Woche nach dem letzten Spieltag trafen die Duisburger nun die wohl wichtigste Entscheidung im Hinblick auf die kommende Saison und stellten Dietmar Hirsch als neuen Cheftrainer vor.

Teil der Pokalfinalmannschaft 1998

"Wir haben sehr viele persönliche Gespräche mit Trainerkandidaten geführt, um herauszufinden, wer bereit ist, mit dem MSV die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, anzunehmen", wird MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in der Pressemitteilung zitiert. In Hirsch fiel die Wahl am Ende auf einen alten Bekannten, der bei Regionalligist 1. FC Bocholt nicht nur "eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hat" (Platz 2 in der Regionalliga West), sondern "vor allem auch für die Attribute steht, die wir sehen wollen: aktiven und intensiven Fußball."

Was die Verantwortlichen um Preetz ebenfalls überzeugt habe, ist die Duisburger Vergangenheit des 52-jährigen Hirsch. Dieser sammelte die meisten Einsätze seiner bis 2009 andauernden Karriere bei den Zebras - 203 an der Zahl. Dabei war der ehemalige Mittelfeldspieler auch Teil jener MSV-Mannschaft gewesen, die in der Saison 1997/98 nur knapp im DFB-Pokal-Finale an Bayern München gescheitert war (1:2).

Hirsch möchte "für eine Aufbruchstimmung sorgen"

"Als ehemaliger MSV-Profi hat er zudem ein sehr gutes Gespür für die Menschen in und um Duisburg", führte Preetz aus, der sich anschließend auch noch bei Hirschs bisherigem Arbeitgeber bedankte: "Ein Dankeschön geht an den 1. FC Bocholt, der Dietmars und unserem Wunsch unkompliziert nachgekommen ist", so der Geschäftsführer.

Hirsch selbst, der vor seiner Station in Bocholt unter anderem als Trainer von Teutonia Ottensen, Hessen Kassel, dem VfB Oldenburg und der SV Elversberg tätig gewesen war, freue sich "riesig, wieder ein Zebra zu sein. Ich möchte Teil des Neuaufbaus sein und meine Leidenschaft und meine Expertise einbringen" und "für eine Aufbruchstimmung sorgen", erklärte der neue Chefcoach.