Aufstieg statt Abstieg: Ulm holt Kölle aus Duisburg

Der Drittliga-Meister Ulm hat seinen ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Niklas Kölle wechselt vom MSV Duisburg zu den Spatzen.

Obwohl Niklas Kölle mit dem MSV Duisburg in die Regionalliga abstieg, geht es für den 24-Jährigen aus persönlicher Sicht nach oben: Er wechselt zum Drittliga-Meister Ulm. "Mit Niklas Kölle konnten wir einen Spieler verpflichten, der sehr variabel ist und in dieser Saison auch seinen Offensivdrang unter Beweis gestellt hat. Wir sehen in ihm noch weiteres Entwicklungspotential", wird Ulm-Geschäftsführer Markus Thiele in der Pressemitteilung zitiert.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Der erste Sommerneuzugang des SSV, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, stand in der abgelaufenen Spielzeit in 26 Drittliga-Partien für die Zebras auf dem Platz (kicker-Durchschnittsnote 3,56). Zumeist kam er als Linksaußen zum Einsatz, allerdings agierte er auch häufig als Linksverteidiger und einmal sogar als Zehner. Dementsprechend hebt Ulm in der Pressemitteilung die Flexibilität des gebürtigen Wolfsburger heraus.

Ich bin sehr dankbar, für die Chance, mit dem SSV in der 2. Bundesliga zu spielen. Niklas Kölle

Für Kölle, der zukünftig mit der Rückennummer 17 auflaufen wird, ist die 2. Bundesliga Neuland. Neben seinen 54 Drittliga-Spielen für den MSV bestritt er 113 Regionalliga-Partien für die Zweitvertretungen von Hoffenheim und Mainz. "Ich bin sehr dankbar, für die Chance, mit dem SSV in der 2. Bundesliga zu spielen und die Euphorie rund um den Aufstieg zu spüren", so Kölle und führt fort: "Ich war schon mehrmals vor Ort und freue mich sehr auf das neue Umfeld und eine erfolgreiche Saison."