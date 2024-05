Müller verlässt MSV Duisburg und unterschreibt in Aalborg

Vincent Müller war eine der wenigen positiven Erscheinungen im schwachen Abstiegsjahr des MSV Duisburg. Mit seinen Leistungen hat er sich für einen Wechsel zum baldigen dänischen Erstligisten Aalborg BK empfohlen, wo er bis 2028 unterschreibt.

Dass Vincent Müller für den MSV Duisburg nach dem Abstieg in der Regionalliga West nicht zu halten sein würde, war abzusehen. Der Torwart war einer der ganz wenigen Lichtblicke in einer schwachen Saison der Zebras und führte das vereinsinterne Ranking mit einem kicker-Notenschnitt von 2,97 an.

Statt SC Wiedenbrück, SV Rödinghausen oder 1. FC Düren werden die Gegner von Müller künftig FC Kopenhagen, Bröndby IF oder FC Midtjylland heißen. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 beim Aalborg BK unterschrieben. Aktuell spielt sein neuer Arbeitgeber zwar noch in der 2. Liga, hat den Aufstieg zwei Spieltage vor dem Ende aber bereits sicher.

Für Müller, der in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet wurde und anschließend bei den Würzburger Kickers in der Saison 2019/20 erste Drittliga-Luft schnappte, ist es nicht die erste Auslandserfahrung. Schon zwischen 2020 und 2022 lief er für die PSV Eindhoven in den Niederlanden auf, kam dort allerdings lediglich für die zweite Mannschaft zum Zug. Anschließend folgte der Wechsel zum MSV, für den er wettbewerbsübergreifend 67-mal auflief.

Müller will Aalborg "Woche für Woche zu drei Punkten verhelfen"

"Trotz meines relativ jungen Alters habe ich schon viel erlebt und möchte jetzt in der Superliga zeigen, was ich wert bin", erklärte Müller, der seine Stärken im Eins-gegen-eins, bei den Reflexen und dem Spiel mit dem Ball sieht. "Ich hoffe, dass ich den Fans das zeigen kann, indem ich dem Team Woche für Woche zu drei Punkten verhelfe."

Aalborgs Sportdirektor Ole Jan Kappmeier freute sich über die Verpflichtung eines "kompletten Torhüters", der "den Wettbewerb auf der Torhüterposition deutlich verbessern wird". In Aalborg liefern sich in dieser Saison Josip Posavec (28) und Rody de Boer (26) ein recht offenes Duell um den Platz zwischen den Pfosten. Während sich der Kroate Posavec 22-mal beweisen durfte, lief der Niederländer de Boer 13-mal auf.