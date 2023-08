Eichners Wunsch: Der eine oder andere in der Elf des Tages

Sieben Punkte aus vier Spielen, so lautet die Bilanz der beiden Kontrahenten Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC vor dem Duell am Freitagabend. Apropos Bilanz: Die direkte ist aus Sicht des KSC ziemlich trübe.

Von den Zahlen her gesehen ist die Partie zwischen dem Fünften (Düsseldorf) und dem Sechsten ein Duell auf Augenhöhe, rein statistisch betrachtet ist der KSC allerdings ziemlich stark im Hintertreffen und muss bis in den März 2016 zurückblicken, an dem beim 1:0 in Düsseldorf der letzte Sieg gelang. Die Ausbeute seither ist mit zwei Remis bei sechs Niederlagen dünn.

Und Christian Eichner weiß natürlich - wohl weniger wegen der zuletzt trüben Bilanz - um die Schwere der Aufgabe bei den in der letzten Saison vor heimischer Kulisse kaum zu schlagenden Rheinländern (11/4/2). Der KSC-Coach schätzt die Fortuna als Aufstiegsaspirant ein, wie er auf der Pressekonferenz am Donnerstag wissen ließ: "Sie haben völlig zu Recht die Ziele, die sie verfolgen und ich rechne mit Düsseldorf ganz oben. Sie haben eine große Qualität und sind eine gestandene Mannschaft."

Viel Lob für Jung

Wollen die Badener vom Gastspiel am Rhein Zählbares mitbringen, genüge keine normale Leistung, weiß der 40-Jährige, "sondern nach dem Spiel muss der ein oder andere von uns in der Elf des Tages landen". So wie zuletzt am 4. Spieltag ein Düsseldorfer Quartett, aber auch KSC-Verteidiger Sebastian Jung, den Eichner über den grünen Klee lobte: "Für mich ist er ein Paradebeispiel dafür, dass Alter keine Rolle spielt", sagte der Coach über den 33-Jährigen. "Wenn alle Bausteine bei ihm zusammenkommen, ist er ein absoluter Topspieler auf dieser Position in dieser Liga."

Viele Bausteine müssen auch zusammen kommen, um die Negativserie gegen Düsseldorf zu beenden. Eichner verspricht: "Meine Mannschaft wird versuchen, das Maximum zu erreichen."

Und zwar mit dem aktuellen Aufgebot, denn die Transferaktivitäten des KSC sind wohl vorerst beendet, wie Eichner sagte: "Wir rechnen damit, dass wir mit diesem Kader in die weitere Vorrunde gehen." Das Gesamtpaket aus Verfügbarkeit und Umsetzbarkeit habe in den letzten Tagen dazu geführt, diesbezüglich den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.