Eichner: Rasen-Kritik und Verwunderung über Jensens Blessur

Mit einem 2:0 gegen Eintracht Braunschweig ist der Karlsruher SC wieder in der Spur. Mit den schwierigen Verhältnissen im Wildpark kamen die Gastgeber gut zurecht, der Rasen bleibt aber Dauerthema.

Schon in der Vergangenheit hatte Christian Eichner das seiner Meinung nach zu rutschige Grün im umgebauten Wildpark kritisiert, nun hielt er deswegen auch eine Entschuldigung an Braunschweigs Trainer Jens Härtel für angebracht. "Jens, es tut mir sehr leid. Aber das liegt momentan nicht in unserer Hand. Es ist der Wahnsinn, wie viele Spieler ausrutschen und wie viele Fehler dadurch entstehen, wo der Zuschauer dann sagt: Mein Gott, wo kickt der den Ball denn hin", sagte der KSC-Coach, dem das Rasen-Thema einmal mehr im Magen liegt.

Das habe ich jetzt so im Spielbetrieb live auch noch nicht erlebt. Christian Eichner

Nicht länger im Magen liegen wird dem 40-Jährigen die Verletzung von Leon Jensen, der den zweiten Saisonsieg der Badener beim 2:0 Mitte des ersten Durchgangs auf den Weg gebracht hatte. Der Mittelfeldakteur musste nach einer knappen Stunde ausgewechselt werden - der Grund war für Eichner ein Novum: "Er hat sich eine Blase gelaufen. Das habe ich jetzt so im Spielbetrieb live auch noch nicht erlebt", wunderte sich der Ex-Profi, der derartige Blessuren nur "aus der Vorbereitung" kennt.

Oder war einmal mehr der ungeliebte Rasen beteiligt? "Ich weiß nicht, was das Problem war. Ob es die Schuhe oder die Kombination aus Schuhen und tiefer Platz war."

Gleichwohl muss ein längerer Ausfall Jensens nicht befürchtet werden. Schon beim Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf am kommenden Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 26-Jährige wohl wieder auflaufen können. Und der Rasen sollte dann ja ohnehin kein Problem sein.