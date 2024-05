Eichner lobt "bombastische Mannschaft" und freut sich auf den Saisonabschluss

Nach dem dritten Karlsruher Sieg in Serie war Trainer Christian Eichner voll des Lobes für seine Mannschaft. Obwohl es die letzten beiden Wochen für die Badener um nichts mehr geht, freut er sich auf die zwei verbleibenden Spiele.

Nach dem 22. Spieltag stand der Karlsruher SC in mitten einer bis dato durchwachsenen Saison mit 29 Punkten auf Rang 11. Es folgte das überzeugende 4:0 im Südwest-Derby in Kaiserslautern, das den Badenern für den Rest der Saison ordentlich Schwung geben sollte.

Seitdem verlor die Eichner-Elf nur einmal (0:1 in Kiel) und blieb in den anderen neun Partien ungeschlagen (sieben Siege, zwei Remis). Am vergangenen Wochenende gab es einen knappen 2:1-Auswärtserfolg gegen das abstiegsbedrohte Hansa Rostock.

Leistungssteigerung in Hälfte zwei gegen Rostock

Mit einem 0:1-Rückstand ging es am Samstag gegen die Kogge in die Pause. "Was uns gefehlt hat, haben wir in der Halbzeit angesprochen", verriet Cheftrainer Eichner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Danach habe seine Elf "eine bessere Leistung gezeigt" und vor allem gezeigt "dass sie noch nicht aus dem Spiel ist, dann auch drangeblieben ist und sich belohnt hat". Budu Zivzivadze (52.) und Marvin Wanitzek (56.) drehten die Partie per Doppelschlag.

Kompliment an die Jungs, es ist eine bombastische Mannschaft, ich bin wirklich sehr sehr glücklich mit ihnen. Christian Eichner

Angesichts der Erfolgsserie, die die Karlsruher mittlerweile bis auf Rang 5 katapultiert hat, war Eichner voll des Lobes: "Kompliment an die Jungs, es ist eine bombastische Mannschaft, ich bin wirklich sehr sehr glücklich mit ihnen."

Mit Blick auf den Saisonabschluss fügte der 41-Jährige an: "Ich freue mich mega auf die nächsten zwei Wochen, auch wenn ich weiß, dass es in der Mannschaft in der Konstellation dann auch sicherlich sehr viele emotionale Momente geben wird." Unter anderem beenden Daniel Brosinski, Jerome Gondorf und Lars Stindl nach der Saison ihre Karrieren.

Eichner adelt Mittelfeldmann Wanitzek

Ein Extralob gab es für Wanitzek, der vom Punkt sein zehntes Saisontor erzielte: "Marvin hat, wie überhaupt die letzten vier, fünf Jahre, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt", erklärte Eichner. "Er ist für mich einer der besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Es ist ein großes Geschenk, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben."

In den verbleibenden zwei Spielen hat der Spielmacher die Chance, sein Torkonto weiter aufzustocken. Im Heimspiel gegen Hannover 96 (Sonntag 13.30, LIVE! bei kicker) und am 19. Mai in Elversberg geht es für die Badener um nichts mehr. Düsseldorf ist auf dem Relegationsplatz neun Punkte entfernt.