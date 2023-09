Eichner blickt emotional zurück - Fahrplan für Stindl

Der Karlsruher SC hat nach sechs Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz. Nicht so der kommende Gastgeber der Badener, die SpVgg Greuther Fürth. KSC-Trainer Christian Eichner erwartet "Druck auf dem Kessel".

28. Juni 2020, Schauplatz Ronhof: Der Karlsruher SC steht vor dem Fernduell mit dem 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag auf Relegationsplatz 16. Assistenztrainer Christian Eichner, der das Team im Februar 2020 zunächst vorläufig, später dann als hauptverantwortlicher Coach übernommen hatte, erlebte mit dem Sieg in Fürth und dem Sprung auf Platz 15 einen der bisherigen Höhepunkte in seiner jungen Trainer-Laufbahn.

Der Klassenerhalt in Fürth war in gewisser Weise der Startschuss für unseren aktuellen Weg. Christian Eichner

"Der Klassenerhalt in Fürth war in gewisser Weise der Startschuss für unseren aktuellen Weg, das 2:1 in Unterzahl ein Sieg des Willens", blickte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag auf den 34. Spieltag der Saison 2019/20 zurück. Auch deshalb und vielleicht auch aufgrund seiner ausgezeichneten Bilanz gegen die SpVgg (3/2/0) sagt er: "Spiele gegen Fürth waren oftmals besonders."

Eichner zweifelt nicht daran, dass sein Team in Fürth erneut punkten kann, auch wenn bei den Kleeblättlern "typisch für eine Zorniger-Elf viel Druck auf dem Kessel" sei, der auch aus bisher erreichten mageren fünf Punkten und dem aktuellen 16. Tabellenplatz resultiert. "Wir haben die Qualität, um in Fürth zu bestehen. Wir müssen eine gute Mitte zwischen Kurzpassspiel und langen Bällen finden", fordert der Coach.

Startet Stindl oder kommt er als Joker?

Auch diesbezüglich könnte dem zuletzt nach Hand-OP fehlenden Lars Stindl eine wichtige Rolle zukommen. Dem Einsatz des Routiniers stünde nichts im Wege, ließ Eichner wissen: "Lars hat die ganze Woche das Training durchgezogen. Man hat gestern schon einen großen Fortschritt in puncto Zweikampfführung gespürt. Wir werden dann am Freitagabend im Hotel einen Fahrplan abstecken, ob er beginnen wird oder ob es besser ist, ihn von der Bank kommen zu lassen."