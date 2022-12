Eberl happy: Simakan verlängert vorzeitig in Leipzig

Mohamed Simakan hat seinen Vertrag bei RB Leipzig langfristig verlängert - sein Positionswechsel wurde für ihn auch international zum Glück.

Bei der WM in Katar ist er nicht dabei, doch Mohamed Simakan hat im Schatten des Turniers zwei wichtige Karriereschritte hingelegt: Erst debütierte der 22-Jährige in der französischen U-21-Nationalmannschaft, nun unterschrieb er bei RB Leipzig einen neuen Vertrag bis Sommer 2027.

Beides hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Trainer Marco Rose ihm im September eine neue Position verpasste: Statt wie unter Vorgänger Domenico Tedesco vornehmlich in einer Dreierkette, setzte ihn Rose als offensiv ausgerichteten Rechtsverteidiger in der Viererkette ein. Dass er diese neue Rolle hingebungsvoll annahm, obwohl er lieber in der Innenverteidigung geblieben wäre, kam in Leipzig gut an.

Eberl: "Seine neue Rolle hat er hervorragend angenommen"

"Mo Simakan ist ein Spieler, der bei RB Leipzig schon jetzt eine großartige Entwicklung genommen hat und mit seinen erst 22 Jahren viel Potenzial mitbringt, um noch stärker zu werden", wird Max Eberl, der neue Geschäftsführer Sport bei RB, am Dienstag in der Leipziger Pressemitteilung zitiert. "Gerade seine neue Rolle auf der rechten defensiven Außenbahn hat er hervorragend angenommen. Er zeigt hier sowohl seine defensiven als auch offensiven Stärken und unterstreicht seine Flexibilität."

Eberl hält Simakan für einen "absoluten Leistungsträger" mit hoher Identifikation - die auch der Spieler selbst unterstreicht: "Der Verein und die Stadt sind schnell zu meinem zweiten Zuhause geworden und ich bin hier einfach glücklich. Wir haben 2022 sehr viel erreicht und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Das Vertrauen und die Anerkennung, die ich hier von der sportlichen Leitung, dem Trainerteam, meinen Mitspielern und vor allem unseren Fans spüre, sind die perfekten Zeichen, gemeinsam in die Zukunft zu gehen."

Die Innenverteidigung bleibt Simakans Lieblingsposition

Simakan war vor eineinhalb Jahren für 15 Millionen Euro aus Straßburg gekommen und absolvierte bislang 38 Bundesliga-, acht DFB-Pokal-, zehn Champions- und drei Europa-League-Einsätze im Leipziger Dress. Dabei waren ihm vier Pflichtspieltore und sechs -assists vergönnt - und nicht zuletzt der DFB-Pokal-Triumph 2022 in Berlin.

Mit der neuen Position nahm seine Karriere weiter Fahrt auf. "Zunächst war ich von der Idee nicht so begeistert, habe die Aufgabe aber angenommen und mich dort festgespielt", sagte Simakan unlängst dem kicker und schob lächelnd hinterher: "Ich fühle mich auf außen mittlerweile richtig wohl, auch wenn wir nicht vergessen sollten, dass die Innenverteidigung nach wie vor meine Lieblingsposition ist."