Eberl: "Froh, wenn 2021 endlich vorbei ist"

Das Jahr 2021 war für Borussia Mönchengladbach nicht nur aufgrund der Pandemie äußerst turbulent, auch sportlich lief vieles nicht wirklich rund. Nun blickt Sportdirektor Max Eberl zurück - möchte für das neue Jahr aber in erster Linie schnelle personelle Entscheidungen.

"Die schönsten beiden Wochen waren gleich zu Beginn", stellte Eberl im Abschlussinterview auf der Website des Vereins fest. Damals war die Borussia mit Siegen gegen Bielefeld (1:0) und den FC Bayern (3:2) aus der Winterpause gestartet und blieb im Anschluss bis in den Februar hinein ungeschlagen.

Am Ende reichte es dennoch nur für Rang acht in der Liga, alle drei europäischen Wettbewerbe wurden verpasst, Trainer Marco Rose wechselte nach Dortmund. "Für mich war das die größte Enttäuschung in meiner Tätigkeit als Sportdirektor bei Borussia. Ich hatte alles dafür getan, dass wir wieder Europa erreichen, aber meine Entscheidungen, die ich voller Überzeugung getätigt habe, haben uns leider nicht dorthin geführt. All die Kritik, die dann auf uns eingeprasselt ist, musste ich akzeptieren", gibt sich Eberl selbstkritisch.

Scally, Koné und Netz "Gewinner der Hinrunde"

Doch auch in der neuen Saison und ohne die Dreifachbelastung lief es nicht wirklich besser. Mit neuem Trainer (Adi Hütter) und zum Teil tollen Leistungen (5:0 gegen die Bayern im DFB-Pokal) gab es immer wieder Anlass zur Hoffnung, doch fehlende Konstanz und schwache Auftritte (0:6 gegen Freiburg) führten am Ende zu einer mageren Ausbeute von 19 Punkten und Rang 14 nach der Hinrunde.

Ich will, dass alle ihren Fokus auf den Verein, die Rückrunde und diese Situation richten. Max Eberl

"Ich bin froh, wenn 2021 dann endlich vorbei ist und wir jetzt mal ein wenig Zeit haben, um durchzuatmen. Die jüngste Phase war sehr intensiv und hat viel Kraft gekostet. Jetzt das Ganze einmal ein Stück weit sacken zu lassen, und zu versuchen, nach dem ganzen Mist der vergangenen Wochen das Positive mitzunehmen, tut uns sicherlich gut", so Eberl, der die Neuzugänge Joe Scally (schon im Winter), Luca Netz und Manu Koné als "Gewinner der Hinrunde" bezeichnet.

Eberl will Klarheit - Zakaria und Ginter im Fokus

Spannend wird sein, wie die Borussia mit den wichtigen Akteuren umgehen wird, bei denen die Verträge auslaufen. "Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass ich alles, was nichts mit Borussia und der Rückrunde zu tun hat, bis zum Ende dieses Jahres geklärt wissen möchte. Ich will, dass alle ihren Fokus auf den Verein, die Rückrunde und diese Situation richten."

Gemeint haben dürfte Eberl mit dieser Ansage vor allem Denis Zakaria und Matthias Ginter (beide 15 Startelfeinsätze). Bei beiden Spielern läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus. Während bei Ginter ein Verbleib durchaus möglich erscheint, könnten Zakaria hingegen die Borussia verlassen. "Die Spieler sollen die Zeit auch dazu nutzen, ihre ganzen Belange links und rechts zu klären. Wir werden ebenso ein paar Entscheidungen fällen, um dann sauber und klar die Vorbereitung auf die Rückrunde aufzunehmen", so Eberl.

Schweres Auftaktprogramm im neuen Jahr

Zum Rückrundenauftakt wartet am 07. Januar (20.30 Uhr) Rekordmeister FC Bayern München, anschließend empfangen die Fohlen Bayer Leverkusen. Bis dahin will Gladbachs Sportdirektor möglichst viel Klarheit in den Personalien, auch Neuzugänge sind bis dahin nicht ausgeschlossen.