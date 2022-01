Eberl: "Der FC Bayern würde das Spiel gerne absetzen"

Am Freitagabend wird die Rückrunde der Bundesligasaison 2021/22 eingeläutet. Allerdings könnte es auch anders kommen. Dies verriet Gladbachs Manager Max Eberl am Mittwoch.

Der Rückrundenauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach vorbehalten. Allerdings steht hinter der Partie noch ein Fragezeichen.

Eberl: "Gehen davon aus, dass am Freitag das Spiel stattfindet"

Denn das Team des Rekordmeisters ist derzeit wegen etlicher coronabedingter Ausfälle sehr ausgedünnt - alleine in den letzten Tagen hatte der FC Bayern acht Corona-Fälle im Profiteam zu beklagen. "Es ist so, das der FC Bayern gerne absagen würde", gab Eberl am Mittwochnachmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz der Gladbacher zu Protokoll. "Aber das entscheidet die Liga", führte Eberl weiter aus, "wir gehen davon aus, dass am Freitag das Spiel stattfindet." Er hat sich sowohl mit der DFL als auch mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic ausgetauscht, berichtete Eberl weiter. "Die Bundesliga entscheidet letztendlich, ob das Spiel stattfindet oder nicht", sagte auch Coach Adi Hütter. Der Österreicher wird sein Team weiterhin wie gewohnt auf den geplanten Anpfiff hin vorbereiten.

Eine offizielle Mitteilung der Bayern, dass sie bei der DFL um eine Verlegung der Partie gebeten haben, liegt nicht vor. Ein solcher Antrag kann gestellt werden, wenn "nicht mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen." Neben den coronabedingten Ausfällen fehlen den Bayern auch Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) sowie Bouna Sarr (Senegal), die mit ihren jeweiligen Nationalteams beim Afrika Cup weilen.

