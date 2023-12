Freigang vergibt spät vom Punkt: SGE-Frauen droht Champions-League-Aus

Eintracht Frankfurt lässt eine große Chance liegen und steht in der Champions League nun mit dem Rücken zur Wand. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der SGE gestaltete Benfica das Spiel im zweiten Durchgang etwas ausgeglichener um kam zum Ausgleich. In der Nachspielzeit hatte Freigang dann den Sieg per Elfmeter auf dem Fuß, doch vergab.

4:0 gegen den SC Freiburg hatten die Frankfurterinnen am Wochenende gewonnen. Wie so oft in den Schlüsselspielen drehte SGE-Coach Niko Arnautis die durchrotierte Elf zurück und setzte auf die Elf aus dem Benfica-Hinspiel - also wieder mit Hanshaw, Reuteler und Anyomi.

Bei den Lissabonnerinnen, zwischendurch in der heimischen Liga mit einem 5:0 über Schlusslicht Vilaverdense, nahm Trainerin Filipa Patao dagegen im Vergleich zum 1:0 über die SGE acht Tage zuvor zwei Änderungen vor: Verteidigerin Ana Seica und Linksaußen Andreia Norton rückten für Lais Araujo und Nycole Raysla in die erste Elf.

Frankfurt kommt gut ins Spiel

Die Ausgangslage war klar: Bei einer Niederlage der SGE wäre der direkte Vergleich mit Benfica verloren und das Weiterkommen nicht mehr möglich gewesen wären. Doch davon ließen sich die Frankfurterinnen nicht verunsichern. Im Gegenteil: Von Beginn an übernahm die Arnautis-Elf im Deutsche-Bank-Park das Kommando. Schon in der ersten Minute wurde Freigang im Strafraum freigespielt, kam aber nicht mehr entscheidend ran.

Richtig gefährlich wurde es dann, weil Benfica-Keeperin Pauels ihre Innenverteidigerin Ucheibe aus kurzer Distanz anschoss - doch die deutsche Nummer eins hatte Glück, der Ball sprang zur Ecke ins Toraus (13.). Auch bei dieser hätte es jedoch fast geklingelt. Freigang setzte sich ab, traf die Flanke von Hanshaw fünf Meter vor dem Tor aber nicht richtig (14.).

Reuteler besorgt die verdiente Führung

Spätestens jetzt war die SGE voll da und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Beim Schuss von Prasnikar aus kurzer Distanz warf sich Ucheibe, die auffälligste Lissabonnerin, noch dazwischen. Gegen Doorsuns Kopfball hatte Pauels etwas einzuwenden (26.). Doch es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Gastgeberinnen belohnen konnten. Nach schöner Vorarbeit von Freigang schloss Reuteler aus 15 Metern ab. Ihr Versuch wurde noch leicht abgefälscht und landete zum überfälligen 1:0 im Tor (28.).

Und die Portugiesinnen? Die bekamen auch nach dem Tor keinen Fuß in die Tür. Stattdessen waren es die Adlerträgerinnen, die weiter anliefen, in vielversprechende Räume kamen, aber nicht mehr zwingend genug wurden. Auf der Gegenseite kam Alidou in der dritten Minute der Nachspielzeit zum ersten Abschluss für Benfica, doch ihr Distanzschuss flog drüber.

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Lissabonnerinnen das Spiel etwas ausgeglichener, wenngleich die SGE weiter gefährlicher wirkte. Besonders nach einer Stunde schien das Spiel wieder in Richtung 2:0 zu kippen, doch Anyomi verpasste zunächst per Kopf aus kurzer Distanz (63.) und fand dann die freistehende Reuteler nicht mit ihrem Querpass (65.)

So blieb das Spiel offen - und das nutzte Benfica eiskalt aus. Bei einem Konter flankte Kika flach zur eingewechselten Nycole Raysla, die im Strafraum als erste an den Ball kam und aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschob (71.).

Freigang lässt den Sieg liegen

Die SGE musste nun also wieder treffen, doch es dauerte, bis sie wieder gefährlich werden konnte. Arnautis wurde offensiver und brachte mit Martinez und Wamser zwei Angreiferinnen. Letztere wirbelte über ihre rechte Seite und holte in der Nachspielzeit tatsächlich noch einen Elfmeter nach klarem Kontakt von Lucia Alves heraus. Freigang nahm sich der Sache an, visierte die rechte Ecke an, doch Pauels hatte das gerochen und parierte den Schuss (90+4.).

Somit ließen die Frankfurter den ganz wichtigen Sieg letztlich trotz eines guten Auftrittes liegen und stehen in der Champions League nun mit dem Rücken zur Wand. Die SGE braucht in den verbleibenden zwei Spielen entweder selbst einen überraschenden Sieg gegen den übermächtig scheinenden FC Barcelona, oder muss darauf hoffen, dass Außenseiter Rosengard sich gegen Benfica Lissabon durchsetzt.

Nach der Winterpause beginnt das Jahr 2024 für die Hessinnen aber zunächst mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg: am 22. Januar (18.30 Uhr). Schon deutlich früher, nämlich am 6. Januar (16 Uhr) gegen Valadares, muss Benfica wieder in der portugiesischen Liga antreten.