Dynamo-Kapitän Stark über die "schonungslose Analyse" nach dem Rostock-Spiel

Der Abstand der SG Dynamo Dresden zu den Abstiegsrängen schmilzt. Nach der herben Heimniederlage gegen Hansa Rostock äußerten sich Coach Alexander Schmidt und Kapitän Yannick Stark über die erfolgreiche Aufarbeitung des enttäuschenden Auftritts und blickten auf das Spiel gegen Paderborn.

Dynamo Dresden wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und musste zuletzt vor heimischer Kulisse eine 1:4-Niederlage gegen Hansa Rostock hinnehmen. Eigentlich fühlen sich die Dresdener zuhause wohl und konnten dort 16 der 26 Punkte in der aktuellen Spielzeit sammeln. Der Abstand zum Relegationsplatz ist mittlerweile auf vier Zähler geschmolzen.

Auch deshalb konnte die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt am Folgetag nicht direkt "zur Tagesordnung übergehen". Stattdessen stand für die Schmidt-Elf eine "sehr ausführliche Analyse" auf dem Programm. Bei der längeren Nachbesprechung blickte der Coach einer "sehr niedergeschlagenen Mannschaft" entgegen, doch nach dem konstruktiven Gespräch ging es in ein "fokussiertes und ordentliches" Training über.

Dem stimmte auch Mittelfeldakteur Yannick Stark zu und empfand die "knallharte und schonungslose Analyse" als sehr wichtig, "auch wenn es angenehmere Sachen gibt." Der 31-Jährige erklärte, dass sich nach so einer Partie "jeder hinterfragt. Gerade vor so einem Spiel wie gegen Rostock nimmt man sich viel vor und dann startet man so desaströs." Auch wegen der Bedeutung des Duells dauere die "Verarbeitung etwas länger".

Broll, Fein und Daferner fehlen

Widergutmachung ist dann gegen den SC Paderborn angesagt. Dabei muss Dynamo aber erneut auf Rückhalt Kevin Broll verzichten, "dessen Hand immer noch leicht angeschwollen ist". Außerdem erklärte Schmidt, dass auch Christoph Daferner und Adrian Fein am Samstag nicht für Dynamo auflaufen werden. Letzterer war nach seiner Corona-Infektion "zu lange nicht im Mannschaftstraining".

Dennoch zweifle der Coach der 53-Jährige "keinen Millimeter an dieser Mannschaft und an keinem Spieler". Man dürfe die Mannschaft, "wenn es jetzt mal sehr schlecht war, nicht verteufeln". Anpfiff der Partie ist am Samstag um 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker).