"Dynamischer Spieler für den linken Flügel": Kiel verpflichtet Wagbe

Holstein Kiel hat den Transfer von Offensiv-Talent Aurel Wagbe (19) bekanntgegeben.

Die KSV Holstein hat Linksfuß Aurel Wagbe vom VfL Wolfsburg losgeeist. Wie die Kieler auf ihren offiziellen Kanälen mitteilten, erhält der 19-Jährige aus der A-Jugend der Wölfe in den kommenden Spielzeiten das Vertrauen.

Genauer genommen wurde Wagbe mit einem Drei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2026 ausgestattet. Geschäftsführer Sport Uwe Stöver erklärt zur Verpflichtung: "Unser sportliches Konzept ist auch darauf ausgerichtet, mit jungen, technisch gut ausgebildeten Spielern wie Aurel Wagbe zu arbeiten und sie besser zu machen."

Wagbe ist ein potenzieller Reese-Ersatz

Ähnliches gelang zuletzt vor zweieinhalb Jahren, als Fabian Reese von Schalke 04 verpflichtet wurde. Der mittlerweile 25-Jährige war bereits weiter in seiner Karriere, als es Wagbe nun ist - doch das Mittelfeld-Talent ist ebenso "ein schneller und dynamischer Spieler für den linken Flügel", so Stöver. Er könnte damit zum Ersatz von Reese, der zu Hertha BSC wechselt, avancieren.

Der in Reinbek in Schleswig-Holstein geborene Wagbe verbrachte die vergangenen acht Jahre bei den Wölfen, für die er zwei Saisons in der U-19-Bundesliga absolvierte (33 Einsätze). Auch in der Youth League spielte der Teenager 2021/22 (sechs Einsätze). Im Dezember 2021 debütierte der 1,91-Meter-Mann bei der deutschen U-18-Nationalmannschaft (zwei Spiele).

Stöver ist sicher: "Aurel wird den nächsten Schritt machen"

Stöver jedenfalls ist sicher, dass Wagbe einschlagen kann. Der Norddeutsche sei "dribbelstark und bringt Spielintelligenz mit. Wir sind überzeugt davon, dass Aurel sein Potenzial zeigen und bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird."

Die interessante sportliche Ausrichtung und das spürbare Vertrauen der Verantwortlichen haben mich voll überzeugt. Aurel Wagbe

Wagbe selbst bezeichnet Kiel als einen "schon seit Jahren interessanten Verein für junge Spieler". Die seiner Meinung nach "interessante sportliche Ausrichtung und das spürbare Vertrauen der Verantwortlichen haben mich voll überzeugt". Nun sei es das Ziel, sich "schnell einzuleben, mit Freude und Energie in die Vorbereitung zu gehen und mich nach und nach in der Mannschaft zu etablieren".