Schmidts Traum von der Königsklasse: Benfica verschafft sich starke Ausgangslage

Benfica Lissabon hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Gruppenphase gemacht: Der portugiesische Rekordmeister gewann sein Play-off-Hinspiel gegen Dynamo Kiew im polnischen Lodz mit 2:0.

Lange beschnuppern wollten sich die beiden Teams nicht. Während Lissabon schon früh im Spiel seine individuelle Klasse andeutete, hielt Kiew zunächst mit hohem Pressing und guten Zweikämpfen dagegen. Den Rückstand wusste das Team von Trainer-Routinier Mircea Lucescu dann aber nicht zu verhindern. Joao Mario bediente Gilberto, der auf Höhe der Sechzehnerkante mit dem ersten Kontakt draufhielt. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug rechts oben im Eck ein (9.).

Der Gastgeber, der für die Austragung des Spiels ins Stadion Miejsk im polnischen Lodz ausgewichen war, zeigte sich von dem Gegentreffer vorerst gänzlich unbeeindruckt. Kapitän Tsygankov kam gleich zweimal gefährlich zum Abschluss, doch einmal scheiterte er an Vlachodimos (11.) und einmal zog sein Schuss hauchzart am Pfosten vorbei (34.).

Bester Kiew-Spieler lädt Benfica zum 2:0 ein

Wenig später war es ausgerechnet Tsygankov, der Benfica zum zweiten Tor einlud. Sein eklatanter Rückpass landete im Fuß von David Neres, der den Ball unter Bedrängnis zu Ramos stocherte. Lissabons Stürmer hatte dann frei vor dem Tor keine Mühe mehr, Bushchan mit einem Rechtsschuss zu verladen (40.). In der Folge blieb der portugiesische Rekordmeister am Drücker, sodass Dynamo der Halbzeitpfiff ganz recht war.

Im zweiten Durchgang schaltete die Mannschaft von Roger Schmidt dann merklich einen Gang zurück. Kiew blieb bemüht, rannte bisweilen aufopferungsvoll an, erspielte sich aber zu selten Torchancen, die seinen Gegner hätte in Verlegenheit bringen können. Lediglich der eingewechselte Karavaev hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch am glänzenden Vlachodimos (67.).

Benfica blieb im zweiten Durchgang im Verwaltungsmodus und verhinderte auch aufgrund individueller Vorteile den Anschlusstreffer. Den hätte Dynamo zwar unter dem Strich verdient gehabt, doch am Ende waren die Versuche oftmals nicht zwingend genug. So steht Lissabon mit einem Bein in der Champions League. Die Entscheidung, wer in der Gruppenphase der Königsklasse mitmischt, fällt final allerdings erst nächste Woche. Das Rückspiel in Lissabon findet am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) statt.