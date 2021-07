Düsseldorf empfängt Bremen - HSV und St. Pauli im Gleichschritt?

Wer kommt in der 2. Liga optimal aus den Startlöchern? Als eines von sechs Teams strebt Karlsruhe am Freitagabend gegen Darmstadt den zweiten Sieg an, wie auch Düsseldorf am Samstagabend gegen Bremen. Den Fehlstart zu vermeiden gilt es für Kiel und Schalke im direkten Duell am Sonntag, an dem auch die beiden Hamburger Klubs am Ball sind.

St. Paulis Kyereh und der HSV jubeln - auch am 2. Spieltag? imago images