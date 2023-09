Ducksch liefert Erklärung für Bremer Pleite in Heidenheim

Nach dem 4:0 gegen Mainz wurde Werder Bremen in Heidenheim wieder auf den harten Boden der Realität befördert. Mit 2:4 gingen die Hanseaten baden - und waren nach Abpfiff etwas ratlos.

Es war ein Auf und Ab, das die Bremer in Heidenheim an den Tag gelegt hatten, das wusste auch Romano Schmid. "In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel", sagte der Österreicher nach der 2:4-Niederlage am DAZN-Mikro, verwies in diesem Zusammenhang aber auch darauf, dass man "gegen einen so ekligen Gegner trotzdem Chancen" hatte. Nach dem Seitenwechsel habe man es super gemacht und sich schlussendlich auch mit dem 2:2 belohnt.

Dass Werder trotz eines wettgemachten Zwei-Tore-Rückstands am Ende doch komplett leer ausging, sorgte für Stirnrunzeln. "Wir machen es super in der zweiten Halbzeit, dann steht's 2:2 - und wir geben das Spiel aus der Hand", rätselte Schmidt und gab zu: "Worte zu finden, ist gerade ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat."

Marvin Ducksch, der als Joker mit seinem Treffer zum 1:2 (49.) die Aufholjagd initiiert hatte, hatte indes eine Erklärung parat. "Gerade nach dem 2:2 musst du es ein bisschen ruhiger machen", forderte der Stürmer und monierte, dass die Nordlichter stattdessen "auf das 3:2 gespielt" hätten. "Das war dann kopflos", meinte Ducksch und verwies zudem darauf, dass in dieser Phase die Restverteidigung nicht funktioniert habe. "Dass der Gegner Aufwind bekommt, darf nicht passieren", betonte der 29-Jährige.

Es war aber nicht die Restverteidigung vor dem 2:3, die nicht gut war, an diesem Nachmittag hatte vieles im Spiel der Bremer nicht gepasst. Ducksch erklärte, dass die Heidenheimer so gespielt hätten, wie man es erwartet hatte - das Problem lag jedoch auf Bremer Seiten. Defensiv waren die "die Abstände zu groß", doch das sei nicht das einzige Manko gewesen, merkte der Angreifer an: "Auch das Spiel mit Ball war nicht so gut, wir haben die Räume nicht gefunden."