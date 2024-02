Ducksch: "Jeder hat immer nur vom Abstieg geredet"

Der aktuell einzige Bundesligist mit der optimalen Ausbeute in der Rückrunde: Beim SV Werder Bremen hatte es vor dem Restart eine offenbar richtungsweisende Besprechung gegeben.

Letztlich war es Marvin Ducksch ganz "egal, wie wir das Spiel gewonnen haben, im Endeffekt zählen die drei Punkte, die nehmen wir auch mit", sagte der Mann, der den entscheidenden Anteil dazu beigetragen hatte beim 1:0 in Mainz. Dass es ein schmeichelhafter Sieg seiner Mannschaft gewesen war beim Tabellen-17. der Bundesliga, wusste der Bremer Torschütze also selbst.

Seinen frühen Führungstreffer bereits in der zweiten Spielminute ordnete der Werder-Angreifer jedenfalls eher "der schwierigen" Sorte zu, nachdem der Ball nur vor seinen Füßen gelandet war, weil der Mainzer Verteidiger Anthony Caci Mitspieler Tom Krauß im eigenen Strafraum angeschossen hatte - "Ich stehe mit dem Rücken zum Tor, schieße den Ball irgendwie aus der Drehung", sagte Ducksch.

Ducksch: "Wir sind in einem guten Flow"

Der Rest war etwas Glück, dass die Gastgeber in der zweiten Halbzeit ihre deutliche Überlegenheit nicht ummünzen konnten, aber sicherlich auch etwas "Mentalität und Einsatz" - zumindest hatte der Nationalspieler beides bei der Bremer Darbietung in Mainz vernommen: "Wir wissen selbst, dass es heute kein gutes Spiel von uns war. Aber wir sind gerade in einem richtig guten Flow drin." Was dann in Summe letztlich wohl den dritten Sieg in Folge ermöglichte.

Dass der SV Werder Bremen zum Rückrundenstart mal diese optimale Ausbeute hatte erzielen können, war in diesem Jahrtausend letztmals in der Saison 2014/15 der Fall gewesen - und ebenso in der Doublesaison 2003/04. Ungeschlagen ist man aktuell sogar seit sieben Bundesligaspielen. Was ist passiert mit diesem Team? Ducksch verriet in Mainz nun etwa, dass sich die Bremer Spieler vor dem Restart intern auf eine neue, ambitioniertere Ausrichtung verständigt hatten.

Werder auf Platz acht: "Warum soll es nicht so weiter gehen?"

"Wir haben uns als Mannschaft im neuen Jahr zusammengesetzt, um festzulegen, in welche Richtung wir gehen können". Bis zur Winterpause habe "jeder immer nur vom Abstieg geredet", so der Nationalspieler: "Deswegen haben wir gesagt: Wir haben noch so viele Spiele. Lasst uns jedes Spiel neu angehen und schauen, was dabei rumkommt. Und das machen wir." Aktuell ist es Tabellenplatz acht. Ducksch: "Warum soll es nicht so weiter gehen?"