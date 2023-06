DSC spricht mit Koschinat - Neuaufbau ohne Klos notwendig?

Die Lizenz für die 3. Liga ist aus Sicht von Arminia Bielefeld so gut wie sicher. Unbeantwortet sind derweil noch viele Fragen rund ums Personal - auf dem Platz und in der Coaching-Zone.

"Die Lizenz für die 3. Liga ist aus unserer Sicht gesichert": Das sagt DSC-Präsident Rainer Schütte, gleichzeitig stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. "Es wird eine Arminia in der 3. Liga geben", fügte Geschäftsführer Christoph Wortmann hinzu. So weit, so gut. Darüber hinaus ist viel noch unklar beim Zweitiga-Absteiger Bielefeld.

Ob Uwe Koschinat Trainer der Arminia bleibt, ist beispielsweise noch offen. Bei Klassenerhalt hätte sich der Vertrag automatisch verlängert, jetzt sollen mit dem 51-Jährigen Gespräche geführt werden. "Ich arbeite gerne - und auch gerne für diesen Verein", sagte Koschinat, der seit Anfang März im Amt ist, das Ruder aber auch nicht mehr herumreißen konnte (13 Punkte aus elf Spielen). Eine weitere Frage ist, ob die Bielefelder im Trainerteam drei Co-Trainer benötigen - und sich das überhaupt leisten können. Zudem besitzt Torwarttrainer Marco Kostmann keinen Vertrag für die 3. Liga. Auch hier muss verhandelt werden.

Der Verein weiß Bescheid, dass mein Handy auch im Urlaub an ist und man mich jederzeit anrufen kann. Fabian Klos

Zu den Spielern: Fabian Klos, eine zentrale Figur in der verlorenen Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden, ist Kapitän und der beste Torjäger in der Vereinsgeschichte (156 Tore in 409 Spielen). Aber eben auch schon 35 Jahre alt. Er würde gerne bei der Arminia bleiben - auf dem Platz. "Der Verein weiß Bescheid, dass mein Handy auch im Urlaub an ist und man mich jederzeit anrufen kann", sagte Klos noch am Dienstagabend. "Es fühlt sich für mich nicht nach Abschied an."

Die spannende Frage für den neuen Sport-Geschäftsführers Michael Mutzel: Ist es sinnvoll, rund um Klos eine neue Mannschaft aufzubauen, oder ist ein kompletter Neustart ohne ihn notwendig?

Vertraglich gebunden sind derzeit Angreifer Christopher Schepp (ohne Saisoneinsatz) sowie die Leihrückkehrer Sebastian Müller und Vladislav Cherny. Ersatztorwart Arne Schulz ist ohne Kontrakt für Liga 3, doch könnte sich der 20-Jährige einen Verbleib vorstellen - als Nummer 1. Erster Ansprechpartner ist auf jeden Fall die Arminia.

Talent Koch macht Hoffnung

Sein Debüt feierte gegen Wiesbaden der erst 16-jährige Stürmer Henrik Koch. Mit der U 17 der Arminia wurde er in dieser Saison Deutscher Meister, jetzt soll er langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. Koch bleibt in Bielefeld, er soll mit den Profis trainieren und vielleicht den einen oder anderen Einsatz bekommen, hauptsächlich aber in der A-Junioren-Bundesliga aktiv sein.

Eine weitere sehr interessante Frage: Kann Eigengewächs Jomaine Consbruch bei der Arminia gehalten werden? Der 21-Jährige, der seine erste Saison als Stammkraft in der 2. Liga hinter sich hat und einer der wenigen Spieler mit Konstanz war, könnte eine Führungsrolle übernehmen. Jedoch soll auch Eintracht Braunschweig ein Auge auf seinen Ex-Spieler geworfen haben.