Dresden muss mehrere Monate auf Vlachodimos verzichten

Dynamo Dresden hat am Wochenende nicht nur das Spiel verloren, sondern auch Panagiotis Vlachodimos. Und das für eine lange Zeit.

Der 29-jährige Außenbahnspieler hat sich am Sonntag beim Auswärtsspiel in Darmstadt (0:1) in der 17. Minute einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Das teilte die SGD nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit. Vlachodimos werde sich aller Voraussicht nach in der kommenden Woche in Augsburg einem operativen Eingriff unterziehen.

"Ich musste nach der verletzungsbedingten Auswechslung in Darmstadt das Schlimmste befürchten, habe aber bis zuletzt gehofft, Glück im Unglück zu haben. Die Diagnose ist für mich sehr, sehr bitter und eine große Enttäuschung, die ich erst einmal verdauen muss", wird Vlachodimos in der Vereinsmitteilung zitiert.

Vlachodimos kam in der laufenden Saison bislang in wettbewerbsübergreifend allen Pflichtspielen der Dresdner zum Einsatz und erzielte in den acht Partien einen Treffer selbst und bereitete zwei weitere vor.