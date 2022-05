Dresden holt Kammerknecht aus Freiburg

Absteiger Dynamo Dresden hat den zweiten Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison verpflichtet. Vom SC Freiburg II kommt Innenverteidiger Claudio Kammerknecht an die Elbe. Der 22-Jährige unterschreibt bis 2026.

Nach dem Transfer von Stefan Kutschke vom FC Ingolstadt ist der nächste Sommertransfer bei der SG Dynamo Dresden in trockenen Tüchern. Der Zweitliga-Absteiger holt Claudio Kammerknecht vom SC Freiburg II. Für die Breisgauer dagegen ist er bereits der zweite Abgang am heutigen Montag: Linksverteidiger Sascha Risch wechselte ebenfalls innerhalb der 3. Liga und spielt künftig für den SV Meppen.

Kammerknecht unterschreibt bei den Sachsen einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Der 22-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Drittliga-Saison 23-mal zum Einsatz. Geschäftsführer Ralf Becker sagt: "Er bringt trotz seines jungen Alters bereits Drittliga-Erfahrung mit und war insbesondere in der eben beendeten Saison einer der Führungsspieler in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Claudio hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und verfügt über reichlich Entwicklungspotenzial."

11 Jahre in Freiburg

Der Neuzugang selbst freut sich über seinen "Wechsel zu einem Traditionsverein wie der SG Dynamo Dresden". Die Verantwortlichen haben ihm "einen klaren Plan aufgezeigt, der mich total überzeugt hat. Auch deswegen habe ich mich - unabhängig von der Liga - frühzeitig für Dynamo entschieden. Nach elf wunderschönen Jahren in Freiburg bin ich voller Vorfreude auf die neue Herausforderung, möchte mich weiterentwickeln und von Beginn an mithelfen, dass der Verein so schnell wie möglich in die 2. Bundesliga zurückkehrt.“