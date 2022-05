SV Meppen holt Risch und erhofft sich "wichtige Impulse"

Sascha Risch wechselt innerhalb der 3. Liga vom SC Freiburg II zum SV Meppen. Dort soll er eine wichtige Rolle einnehmen.

Risch erhält einen Zweijahresvertrag in Meppen und soll auf der Linksverteidigerposition "wichtige Impulse setzen", wie Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann in einer Mitteilung erklärt. "Sascha ist ein junger Spieler, der aber schon Erfahrung in der 3. Liga sammeln konnte. In Freiburg wurde er hervorragend ausgebildet", betont er. "Diese Verpflichtung ist für uns ein weiterer sehr guter Baustein in der Kaderplanung."

Risch wurde beim SC Freiburg ausgebildet, durchlief mehrere Jugendmannschaften und lief ab 2019 in der zweiten Mannschaft der Breisgauer auf. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga im vergangenen Jahr kam er dort 28-mal zum Einsatz (drei Vorlagen, kicker-Note 3,64).

"Ich habe noch die fantastische Atmosphäre in Erinnerung, als wir mit Freiburg hier gespielt haben. Trotz unseres knappen Sieges bebte die Hütte hier in Meppen. Ich freue mich auf die kommende Saison und will mit der Mannschaft richtig Gas geben", kündigt der 22-Jährige an.

