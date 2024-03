Dreierpacker Kane: "… dann können wir gefährlich werden"

Der FC Bayern beeindruckt gegen schwache Mainzer mit einem Torfestival. Einmal mehr stach dabei Harry Kane, aktuell Europas Toptorjäger, neben einem starken Leon Goretzka mit einem Dreierpack heraus. Der Engländer hofft, dass die jüngsten beiden Partien eine Wende waren.

Den Spielball hat sich Harry Kane direkt nach Abpfiff wieder gekrallt. Wie immer bei einem Dreierpack - und schon zum vierten Mal in dieser Saison. Was vor ihm noch keinem Spieler in einer Bundesliga-Debütsaison gelang. 36 Tore in wettbewerbsübergreifend 35 Pflichtspielen sammelte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits. Beeindruckende Zahlen.

Es sind aber nicht nur die Tore, die ihn auszeichnen, es ist die Art und Weise, wie er am Spiel teilnimmt und die Kollegen versucht in Szene zu setzen. Seine Pässe sind meist enorm präzise - wie bei seiner Vorlage für Jamal Musiala, die Kane als seinen "vielleicht schönsten Assist" seiner Karriere bewertete.

Diese Qualitäten machen ihn für das Team noch wertvoller. "Er arbeitet für die Mannschaft", weiß auch Kapitän Manuel Neuer, der übrigens das 1:0 mit einem punktgenauen weiten Abschlag auf Thomas Müller herausragend eingeleitet hatte. "Wir wissen, wie gut Harry mit beiden Füßen und dem Kopf abschließen kann", so der Keeper: "Er hat einfach das Gefühl." Und auch das Gespür für seine Mitspieler - wie beim 2:0 durch Leon Goretzka, als er den Ball - im Abseits stehend - nicht mehr über die Torlinie spitzelte, sondern ins Eck trudeln ließ.

Kane ist, wie Neuer auf der anderen Seite des Feldes, der Garant beim FC Bayern. Dazwischen klaffte in den vergangenen Jahren - und in dieser Saison - zu lange eine krasse Leistungs- und Einstellungslücke. Nun aber hat, so scheint es, Trainer Thomas Tuchel sein Personal, sein System und seine (Teil-)Achse für die restliche Saison gefunden.

Kane hofft auf "so etwas wie ein Neustart"

Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger; Leon Goretzka als halber Innenverteidiger und halber Sechser; das Duo Eric Dier und Matthijs de Ligt; Aleksander Pavlovic als gesetzter Sechser; und Jamal Musiala auf dem linken Flügel, respektive auf der linken Halbposition; und einem Konkurrenzkampf zwischen Raphael Guerreiro und Alphonso Davies auf der Linksverteidigerposition - neben Thomas Müller, Leroy Sané, Neuer und Kane.

Was es braucht, um in dieser Saison doch noch für positive Schlagzeilen zu sorgen, selbst wenn es eine titellose Saison werden sollte, lebt Kane täglich vor. "Er ist ein Top-Profi, eine große Persönlichkeit, ein Vorbild", sagt Trainer Tuchel, der mit den jüngsten beiden Auftritten des Teams gewiss zufrieden ist. "Hoffentlich", so betont Kane, "war es so etwas wie ein Neustart für den Rest der Saison. Wenn wir so wie in den letzten zwei Spielen spielen, können wir gefährlich werden." Denn noch sind in der Bundesliga, trotz des großen Rückstands auf Leverkusen, neun Spiele zu absolvieren - und in der bisherigen K.-o.-Phase der Champions League bis auf Manchester City keine Übermannschaft erkennbar gewesen.