Drei Rote Karten bei elf CL-Einsätzen: Letexier pfeift Bayern in Rom

Der FC Bayern München muss den Fokus nach dem Nackenschlag in der Bundesliga bei Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen auf die Champions League richten. Der Schiedsrichter für das Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom steht bereits fest.

Wenn der FC Bayern München am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League bei Lazio Rom gefordert sein wird, sind die Augen auch auf Schiedsrichter Francois Letexier gerichtet. Der Franzose leitet erst sein zweites K.-o.-Spiel in der Königsklasse.

In der Saison 2022/23 hatte der 34-Jährige das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea gepfiffen. Die Königlichen gewannen mit 2:0 - auch weil sie nach dem Platzverweis für Ben Chilwell noch knapp eine halbe Stunde in Überzahl agierten.

Und darauf, dass Letexier durchgreift, wenn es nötig ist, können sich auch die Lazio- und Bayern-Profis einstellen: Bei insgesamt elf Champions-League-Einsätzen verteilte Letexier bereits drei Rote Karten. Seine erste zückte der Referee bei Berns 2:1 gegen Manchester United im September 2021 - die Red Devils agierten nach dem frühen Platzverweis für Verteidiger Aaron Wan-Bissaka insgesamt 55 Minuten in Unterzahl.

Letexier an Dortmunds historischem 5:0 "beteiligt"

Schon am 7. Dezember 2021 zückte er die zweite Rote Karte bei Dortmunds historischem 5:0 gegen Besiktas - auch der Brasilianer Welinton wurde beim höchsten Heimsieg des BVB in der Königsklasse noch vor dem Seitenwechsel zum Duschen geschickt. Eine Ampelkarte zeigte Letexier zudem beim furiosen 6:1 von Neapel in Amsterdam am 4. Oktober 2022 - kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde hatte sich Ajax-Kapitän Dusan Tadic seine zweite Gelbe eingehandelt.

In der laufenden Saison leitete Letexier die drei Champions-League-Spiele zwischen Real und Neapel (4:2, zwei Gelbe Karten), Inter Mailand und RB Salzburg (2:1, drei Gelbe Karten) sowie das turbulente 3:2 von Atletico Madrid gegen Feyenoord Rotterdam (fünf Gelbe Karten). Und wie viel Arbeit kommt in Rom auf ihn zu?