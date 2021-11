Drei neue Corona-Fälle beim FC Bayern

Wie den gesamten Freistaat Bayern hat Corona auch den FC Bayern fest im Griff. Nun gibt es drei weitere Fälle an der Säbener Straße.

Neben zwei Staff-Mitgliedern hat es auch den Spieler Josip Stanisic (21) erwischt. Der zweimal geimpfte und von COVID-19 genesene Abwehrspieler wurde nach seiner Rückkehr von der kroatischen Nationalmannschaft an diesem Montag in München getestet.

Nachdem ein Schnelltest positiv ausgefallen war, erfolgte die Bestätigung per PCR-Test. Stanisic weist keinerlei Symptome auf, fällt allerdings für das Bundesliga-Spiel in Augsburg an diesem Freitag aus.

Er ist damit der zweite FCB-Verteidiger, den das Virus aktuell stoppt, da auch Niklas Süle (25) wegen Corona-Quarantäne nicht auflaufen darf.