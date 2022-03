Drei FSV-Auswärtsspiele in Folge: Augsburg-Mainz neu angesetzt

Die DFL hat das abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FSV Mainz 05 neu terminiert.

Wie die DFL am Montagnachmittag mitgeteilt hat, wird die abgesagte Partie am Mittwoch, den 6. April, um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) nachgeholt.

Für den FCA bedeutet das eine englische Woche mit Heimspielen gegen Wolfsburg (3. April) und Mainz (6. April) sowie dem Auswärtsspiel beim FC Bayern (9. April). Mainz erwarten im genau gleichen Zeitabstand drei Auswärtsspiele in Folge: in Gladbach (3. April), in Augsburg (6. April) und in Köln (9. April).

Die Partie zwischen dem FCA und dem FSV hatte am vergangenen Samstag im Zuge des 26. Spieltags nicht wie geplant ausgetragen werden können, da Mainz infolge positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung stand.