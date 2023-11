Dreesen stellt Ulreich Vertrag in Aussicht: "Zu großem Dank verpflichtet"

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen nahm vor der Partie gegen Galatasaray zu den Personalien Sven Ulreich und Jamal Musiala Stellung. Beide sollen verlängern, doch die Vorzeichen sind ganz unterschiedlich.

Bei Jamal Musiala bestehen keine Zweifel darüber, dass die halbe Fußballwelt hinter dem 20-Jährigen her sein dürfte. Da kann ein Vertrag eigentlich nicht lange genug laufen. Beim Nationalspieler ist immerhin eine Laufzeit bis 2026 hinterlegt.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen betonte deshalb im Interview bei DAZN am Mittwochabend mehrmals, dass es keinen Grund zur Hektik gebe, sagte aber gleichermaßen: "Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken. Jamal ist heute schon ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat. Wer wären wir, wenn wir diesen Spieler nicht dauerhaft bei uns binden wollen würden?"

Deswegen sei das Interesse an einem weiteren Vertrag "völlig klar" und man werde das mit Musiala "in aller Ruhe" besprechen. Den Fans machte er schon einmal dezent Hoffnung: "Ich glaube, das wird ein gutes Ende finden."

Dreesen schwärmt: "Einfach grandios"

Allem Anschein nach gilt dies auch für Ersatzkeeper Sven Ulreich, der nach Manuels Neuers Rückkehr wieder ins zweite Glied rücken musste. "Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet. Sven hat es in der Zeit, in der Manuel ausgefallen ist, fantastisch gemacht", schwärmte Dreesen.

Doch in der Personalie herrscht mehr Zeitdruck, denn Ulreichs Arbeitspapier an der Säbener Straße endet nach der Saison. "Wir sind mit Sven bezüglich einer Vertragsverlängerung in Gesprächen, und ich bin sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Er hat es mehr als verdient und ist ein fantastischer Mensch. Die Art und Weise, wie er uns auch da wieder geholfen hat, ist einfach grandios."

Der 35-Jährige stand in dieser Saison für den verletzten Neuer in elf Pflichtspielen zwischen den Pfosten und zeigte dabei kaum Schwächen. Allerdings ist sein Status künftig noch nicht ganz klar. Denn Neuzugang Daniel Peretz (23) ist als Neuer-Back-up eingeplant.

"Auf lange Sicht ist es natürlich unser Wunsch, dass Daniel den nächsten Schritt macht und der Herausforderer, Platzhalter, wie auch immer wird - vielleicht auch Nachfolger von Manu über die nächsten Jahre", sagte Thomas Tuchel jüngst zur Situation. Ulreich steht mit einer kurzen HSV-Unterbrechung (2020/21) seit 2015 beim FC Bayern unter Vertrag.