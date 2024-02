Dortmunds Plan: Kein Punkteverzicht in der Fastenzeit

Auf die eine oder andere Süßigkeit würde Edin Terzic in der laufenden Fastenzeit wohl verzichten, auf Punkte allerdings nicht. Der BVB-Trainer möchte in Wolfsburg die gute Serie seines Teams ausbauen - und kann dabei vermutlich bereits wieder auf Afrika-Cup-Sieger Sebastien Haller zurückgreifen.

Sechs Kilogramm hat Julian Brandt in den vergangenen Wochen an Gewicht eingebüßt. Mit der seit Mittwoch laufenden Fastenzeit hatte das allerdings nichts zu tun: Dortmunds Mittelfeldspieler quälte sich zuletzt mit einer hartnäckigen Erkrankung herum, die ihn fast zehn Tage lang ans Bett fesselte und zu einem ordentlichen Gewichtsverlust führte. Inzwischen aber ist der 27-Jährige wieder fit. Wie so viele Borussen, die sich in der jüngeren Vergangenheit mit Blessuren, Verletzungen oder Infekten herumschlagen mussten und dadurch die Spiele ihres Klubs verpassten.

Fragezeichen hinter erkranktem Bensebaini

Zwar gibt es auch vor der Partie in Wolfsburg am Samstag noch einige Ausfälle, die Auswahl von Trainer Edin Terzic aber kann sich dennoch sehen lassen. Lediglich Felix Nmecha, dessen Hüftprobleme sich langsam bessern und der in den nächsten Wochen wieder ins Training einsteigen soll, Youngster Julien Duranville und Tempostürmer Karim Adeyemi (muskuläre Probleme) stehen ihm beim VfL nicht zur Verfügung.

Hinter dem Einsatz von Ramy Bensebaini (erkrankt) steht noch ein Fragezeichen, ebenso hinter dem Comeback von Sebastien Haller, der nach seinem Triumph mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup am Donnerstag in Dortmund zurückerwartet wird.

"Seb hatte eine extrem schwere Phase, das wissen wir alle, jeder kennt seinen langen Weg", sagte Terzic über den vor anderthalb Jahren an Krebs erkrankten Stürmer, der nach seinem starken Comeback zu Beginn des Jahres 2023 Schwierigkeiten hatte, an diese Leistungen in der zweiten Jahreshälfte anzuknüpfen. Auch der Afrika-Cup stand für ihn zunächst unter keinem guten Stern, startete er doch verletzt ins Turnier. "Aber er ist fleißig geblieben, auch wenn vieles nicht funktioniert hat - und dafür hat er sich belohnt", so Terzic, der darauf hofft, "dass er den Schwung mitnimmt und uns dabei hilft, erfolgreich Fußball zu spielen".

Terzic: "Unser großes Ziel bleibt die Konstanz"

Angesprochen auf die laufende Fastenzeit bekannte der BVB-Trainer, dass es ihm nicht schaden würde, "auf die eine oder andere Süßigkeit" zu verzichten. Auf einen anderen Verzicht aber wolle er verzichten: den von Punkten. "Wir wollen den Prozess fortführen und unsere Situation weiter verbessern", sagte der 41-Jährige, mit seinem Team im Kalenderjahr 2024 noch ungeschlagen ist (vier Siege, ein Remis, 13:1 Tore). "Unser großes Ziel bleibt die Konstanz. Nicht nur innerhalb der Woche, sondern auch innerhalb eines Spiels."

Beim jüngsten 3:0-Erfolg über Freiburg gelang das der Terzic-Elf in jeder Phase des Spiels. Es war das kontrollierteste Spiel der vergangenen Monate, in der zweiten Hälfte auch das spielerisch beste. "Wir haben ein paar Dinge angepasst", blickte Terzic am Donnerstag auf die Entwicklung der vergangenen Wochen zurück und hob die wichtigsten Punkte hervor: "Wenn wir die Positions- und Passdisziplin so beibehalten, mit guter Qualität, guter Schärfe und guten Rhythmuswechseln, dann ist die Aussicht auf Siege sehr gut. Aber auch die Intensität, der Impuls zum und die Höhe vom Gegenpressing werden weiter Themen bleiben, die oben auf unserer Prioritätenliste stehen."

Drei Punkte Vorsprung auf RB und Rang 5

Noch ist der BVB nicht am Ziel, noch ist das Tabellenbild nicht eindeutig genug, noch ist der Abstand auf Tabellenrang fünf (RB Leipzig) mit nur drei Zählern zu knapp. Der Trend stimmt zwar - aber jetzt will er verstetigt werden. Im besten Fall kann sich Terzic dann zum Abschluss der Fastenzeit auch wieder etwas Süßes als Belohnung gönnen.