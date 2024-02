Dortmunds Gesamtkonzernleistung wächst um fast 20 Prozent

Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024, das vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2023 lief, die Bruttokonzerngesamtleistung deutlich.

Borussia Dortmund erwirtschaftete in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung von Brutto-Transferentgelten in Höhe von 111,2 Millionen Euro (Vorjahr 86,6 Mio.) eine um 19,3 Prozent verbesserte Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von 367,7 Millionen Euro (Vorjahr 308,2 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund lagen mit 256,5 Millionen Euro um 15,7 Prozent über dem Vorjahreswert (221,6 Mio.). Das Konzernergebnis stieg um 71,4 Prozent im abgelaufenen Halbjahr auf 70,6 Millionen Euro (Vorjahr 41,2 Mio.).

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 77,6 Millionen Euro (Vorjahr 47,5 Mio.), das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 121,5 Millionen Euro. (Vorjahr 102,2 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen 256,5 Millionen Euro (Vorjahr 221,6 Mio.). Diese betreffen mit 27,6 Millionen Euro (Vorjahr 21,1 Mio.) Spielbetrieb, 109,3 Millionen Euro (Vorjahr 96,8 Mio.), TV-Vermarktung, 70,5 Millionen Euro (Vorjahr 70,0 Mio.), Werbung, 26,4 Millionen Euro (Vorjahr 16,8 Mio.), Merchandising sowie mit 22,7 Millionen (Vorjahr 16,9 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich Restbuchwerte, sonstiger Ausbuchungen und Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf 82,4 Millionen Euro (Vorjahr 62,2 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres von 112,3 Millionen Euro um 14,4 Millionen auf 126,7 Millionen Euro.

Das Konzernfinanzergebnis verbesserte sich von -4,8 Millionen Euro um 7,4 Millionen Euro auf 2,6 Millionen Euro. Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf -7,0 Millionen Euro (Vorjahr -6,2 Mio.).