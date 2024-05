Dortmunds Abstand zur Ballerliga

Das zweite Jahr in Folge wird kein Dortmunder Offensivspieler in die Nähe von 20 Treffern kommen. Möglicherweise wird im Sommer ein neuer Angreifer verpflichtet.

Wenn am Samstag Borussia Dortmund den bereits sicheren Absteiger Darmstadt 98 zum letzten Spieltag empfängt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wird wohl mehr auf die Ereignisse nach der Partie als die während der 90 Minuten geschaut werden. Der 294. und letzte Bundesliga-Auftritt von Marco Reus im schwarz-gelben Dress bedeutet auch den gebührenden Abschied von der BVB-Legende auf heimischer Bühne - obwohl im Londoner Wembley-Stadion zwei Wochen später noch die Krönung folgen soll.

Eine weitere große Ehrung wird es nach Schlusspfiff aber nicht geben, von der einen oder anderen Verabschiedung mal abgesehen. Anders als vor einem Jahr ist keine Meisterschale auf dem Weg nach Dortmund - und auch keine kicker-Torschützenkanone. Beste Dortmunder in dieser Wertung sind Donyell Malen und Niclas Füllkrug mit derzeit je zwölf Liga-Toren - ordentliche Werte, aber weit weg von den Ballermännern der Liga wie Bayerns Harry Kane (36), Stuttgarts Serhou Guirassy (26) oder Leipzigs Lois Openda (24).

Die Vereine der besten drei Torschützen stehen allesamt vor dem BVB, auch wenn der Blick zum souveränen Meister Bayer Leverkusen und deren besten Schützen Victor Boniface (13 Tore) keinen unmittelbaren Kausalzusammenhang erlaubt. Dennoch: Anders als in den vergangenen Jahren mit Spielern wie Erling Haaland, Pierre-Emerick Aubameyang oder Robert Lewandowski hat Dortmund schon im zweiten Jahr in Folge keinen Offensivspieler, der annähernd in Richtung der 20-Tore-Marke geht. Vergangene Saison waren neun Treffer der niedrige Bestwert, erreicht von Julian Brandt, Sebastien Haller und Malen.

Terzic über Kane

Damals hätte es trotzdem fast zur Meisterschaft gereicht, dennoch hatte Edin Terzic das Thema bereits beschäftigt: "Ein echtes Spitzenteam kann sich häufig auf einen Spieler verlassen, der 20 und mehr Tore pro Saison erzielt." Zuletzt ging des Trainers Blick vor dem Spiel beim FC Bayern auf Kane. "Er allein hat so viele Tore erzielt wie unsere drei Top-Torjäger zusammen."

Dass der BVB den Abgang von Haaland vor rund zwei Jahren nicht gleichwertig auffangen konnte, war nachvollziehbar - schließlich ging der Norweger als angehender Weltklasse-Angreifer mit einer Quote von nahezu einem Treffer pro Spiel zu Manchester City. Es folgte das große persönliche und sportliche Pech, dass Nachfolger Haller in seiner ersten Vorbereitung an Hodenkrebs erkrankte und nach einer starken Rückrunde in der vergangenen Saison immer noch mit den Folgen seiner Therapie zu kämpfen hat.

Durchaus möglich also, dass Dortmund im Sommer einen neuen Angreifer verpflichtet, der Name von Stuttgarts Guirassy hält sich Umfeld hartnäckig. Rund 20 Millionen Euro beträgt die Ausstiegsklausel des 28-Jährigen - ohne Handgeld und deutlich gestiegene Honorarvorstellungen allerdings.