Dortmund zieht sich aus Alvarez-Poker zurück

Borussia Dortmund und Edson Alvarez - dieser Transfer war in den vergangenen Tagen eigentlich auf der Zielgeraden eingebogen. Nun allerdings ist der Deal vom Tisch, der BVB nahm Abstand von der geplanten Verpflichtung des Mexikaners von Ajax Amsterdam.

Dies berichtete am Donnerstag als erstes die niederländische Zeitung "De Telegraaf". Sechser Edson Alvarez, der bei Ajax Amsterdam spielt, war sich mit dem BVB eigentlich bereits einig. Doch zu einem Kauf des mexikanischen Nationalspielers, für den sich Ajax eine Ablöse bis zu 40 Millionen Euro erhofft haben sollen, wird es nicht kommen.

Alvarez war nicht als Eins-zu-Eins-Ersatz für Jude Bellingham vorgesehen, der in diesem Sommer zu Real Madrid wechselte. Der defensive Mittelfeldspieler galt eher als Konkurrenz für Emre Can, der nach einer starken Rückrunde in der Saison 2022/2023 seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag verlängern soll. In Salih Özcan steht zudem ein zweiter klassischer Sechser im Kader des BVB, der in seinem Premierenjahr in Dortmund allerdings zu selten überzeugen konnte. Akuter Handlungsbedarf besteht im defensiven Mittelfeld daher dennoch nicht, wohl aber auf der Achter-Position.

Kommt Talent Arribas von Real?

In Felix Nmecha ist ein Topkandidat ausgemacht, dessen Profil einem Achter entspricht - und der damit Bellingham recht nahe kommt. Doch auch hier konnten die Verhandlung mit dessen Klub VfL Wolfsburg bislang noch nicht erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Außerdem soll der BVB am spanischen Talent Sergio Arribas interessiert sein, wie die "Marca" vermeldete. Der 21-Jährige spielt im offensiven Mittelfeld der zweiten Mannschaft der Madrilenen und strebt laut der spanischen Sportzeitung eine Ausleihe an, weil ihm der Weg in die erste Elf Reals derzeit als zu weit erscheint. Auch beim BVB würde er allerdings nicht auf Anhieb eine tragende Rolle spielen. Arribas wäre im Fall der Fälle lediglich als Ergänzung des Kaders einzustufen, nicht als Sofortverstärkung. Es steht daher zu vermuten, dass Sportdirektor Sebastian Kehl fürs Mittelfeld noch ein Ass im Ärmel hat, das der Öffentlichkeit noch unbekannt ist.

BVB sucht weiter Abnehmer für Hazard, Meunier und Schulz

In Ramy Bensebaini steht bislang erst ein Neuzugang fest. Der Algerier kommt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund, wo er Linksverteidiger Raphael Guerreiro ersetzen soll. Auch auf der Abgabenseite ist mit Ausnahme von Bellingham noch nicht viel passiert. Der BVB sucht weiter nach einem Abnehmer für die Großverdiener Thorgan Hazard, Thomas Meunier und Nico Schulz. Am kommenden Mittwoch steigt der BVB mit der internen Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung zur Saison 2023/24 ein.