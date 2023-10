2:2 nach 0:2: Hobsch belohnt Hachinger Engagement in Dortmund

Die SpVgg Unterhaching hat nach einem Fehlstart im Stadion Rote Erde doch noch gepunktet. Fetsch und Hobsch machten aus einem 0:2 bei Borussia Dortmund II ein 2:2-Unentschieden.

Dortmund-II-Trainer Jan Zimmermann setzte verglichen mit dem 1:0 gegen den MSV Duisburg auf Kapitän Pfanne für Eberwein und Butler für Michel.

Unterhachings Coach Marc Unterberger gab nach dem 1:2 gegen Bielefeld Stiefler und Hobsch das Startelfmandat und entzog dieses Westermeier und Keller.

Traumstart für den BVB

Der BVB legte los wie die Feuerwehr. Hettwer blieb nach einem Besong-Pfostenschuss hellwach und traf im Nachsetzen flach rechts zum 1:0 (5.). Unterhaching musste sich erst einmal sammeln und brauchte geraume Zeit, um auch vorne Akzente setzen zu können. Blank rettete gegen Fetsch nach gut einer halben Stunde - die erste Chance für die Gäste (31.).

Dortmund stach in die kurze gute Phase der SpVgg mit dem zweiten Treffer hinein: Besong traf nach Pohlmanns Vorlage mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0 (33.). Der Weg für den nächsten BVB-Sieg schien geebnet.

Doch Haching steckte nicht auf. Fetsch köpfte kurz darauf eine Skarlatidis-Ecke ins Netz - 1:2 (36.). Glück für die Gäste, dass ein Pohlmann-Flachschuss kurz vor dem Pausenpfiff vorbeistrich und das Spiel offen blieb.

Hachinger Großchancen

Das intensive Spiel blieb weiter spannend, Vollath parierte gegen Hettwer (53.), ehe dem BVB etwas die Puste ausging, während die Hachinger das Tempo erhöhten und zu zahlreichen Chancen kamen. Fetsch (58.), Skarlatidis (64.) und Krattenmacher (73.) ließen beste Gelegenheiten liegen, vor allem die ersten beiden mussten sich frustriert die Haare raufen.

In der Crunchtime fiel dann doch noch das 2:2. Fetsch verlängerte einen Chipball im Strafraum mit den Haarspitzen auf Hobsch, der sich aus acht Metern in halblinker Position nicht bitten ließ und flach rechts zum Ausgleich einschoss (87.).

Dortmund II hat aufgrund des vorgezogenen Duisburg-Spiels in der englischen Woche erst einmal spielfrei und gastiert am Samstag (14 Uhr) bei Arminia Bielefeld. Unterhaching empfängt schon am Mittwoch (19 Uhr) Dresden-Bezwinger Rot-Weiss Essen.