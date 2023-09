Besongs Treffer reicht: Dortmund gewinnt gegen Duisburg

Borussia Dortmund II hat das vorgezogene Spiel gegen den MSV Duisburg gewonnen. Der Treffer von Besong war ausreichend, um das weiter sieglose Tabellenschlusslicht zu bezwingen.

Weil der 9. Spieltag der 3. Liga im selben Zeitraum steigt wie das Champions-League-Heimspiel des BVB gegen die AC Mailand, wurde die Partie der Dortmunder Zweitvertretung gegen den MSV Duisburg vorverlegt. BVB-Trainer Jan Zimmermann wechselte nach dem 3:2-Sieg gegen den SC Verl zweimal: Blank und Azhil ersetzten Pudel und Roggow (auf der Bank).

MSV-Interimstrainer Engin Vural nahm nach der 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln eine Änderung an seiner ersten Elf vor: Castaneda begann anstelle von Köpke (Bank).

Besong staubt ab - Hettwer und Eberwein vergeben fahrlässig

Duisburg startete wie schon zuletzt in Köln ordentlich in die Partie, ließ allerdings offensive Durchschlagskraft vermissen. Am gefährlichsten wurde es in der 6. Minute, als Jander im letzten Moment am Abschluss gehindert wurde.

Nach zehn Minuten riss der BVB das Spiel etwas mehr an sich und ging mit der ersten großen Chance in Führung: Besong staubte ab, nachdem Müller den Versuch von Hettwer noch an die Latte gelenkt hatte (14.).

Die Gäste aus Duisburg zeigten sich unbeeindruckt von diesem Rückstand und spielten auf das Dortmunder Tor. Chancen fehlten allerdings - und hinten war der MSV anfällig für schnelle Gegenangriffe. Der ehemalige Duisburger Hettwer (30.) und Eberwein (43.) vergaben jeweils frei vor Müller.

Nur Köpke entwickelt Torgefahr - Mai sieht Ampelkarte

Sinnbildlich für die Duisburger Harmlosigkeit: Die beste Chance des ersten Durchgangs entstand durch eine Flanke von Senger, die Papadopoulos noch gefährlich abfälschte. Lotka im Dortmunder Tor war jedoch auf dem Posten (40.).

Der zweite Durchgang war über weite Strecken arm an Höhepunkten. Dortmund verließ sich auf den knappen Vorsprung, Duisburg spielte sich immer wieder nach vorne, doch Chancen kreierten die Gäste kaum. Einzig der eingewechselte Köpke sorgte sporadisch für Torgefahr (67., 85.). Den Schlusspunkt setzte MSV-Kapitän Mai, der in der Nachspielzeit für einen Schubser Gelb-Rot sah (90.+4).

So blieb es beim knappen 1:0 für die Dortmunder, die ihren dritten Sieg in Folge feierten. Die vierte Niederlage hingegen mussten die Duisburger einstecken, die weiterhin sieglos sind.

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) empfangen die Dortmunder die SpVgg Unterhaching. Tags zuvor (14 Uhr) trägt der MSV Duisburg sein Heimspiel gegen Preußen Münster aus.