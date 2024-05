Kein Sieger trotz Platzverweis: Zehn Leipziger ringen BVB ein Remis ab

Zum Auftakt der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft haben sich die B-Junioren von Borussia Dortmund und RB Leipzig mit einem torlosen Remis getrennt. Der BVB konnte auch aus einer knapp halbstündigen Überzahl keinen Profit schlagen.

Sowohl die Dortmunder als auch die Leipziger B-Junioren befinden sich in diesem Kalenderjahr in bestechender Verfassung, die entsprechend zur Teilnahme an der Endrunde führte. Während der BVB die Staffel West ohne Punktverlust in 2024 nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Leverkusen beendet hatte, war RB in der Staffel Nord/Nordost mit lediglich zwei Niederlagen in 26 Partien das Maß aller Dinge.

Hohes Niveau, aber keine Tore vor der Pause

Bei bestem Wetter im Fußballpark BVB Hohenbuschei setzten beide Teams zu Beginn auf hohes Anlaufen, was vor allem auf Seiten der Hausherren mehrmals beinahe zum Torerfolg geführt hätte. Nach zehn Minuten scheiterte Degener an RB-Keeper Dickes, der sich im Anschluss auch vom heranstürmenden Tazemeta nicht aus der Ruhe bringen ließ (19.).

Nachdem die Gäste in Person von Stürmer Stadel nur kurze Zeit später ebenfalls erstmals offensiv in Erscheinung traten (23.), verflachte das Geschehen etwas. Bei weiterhin hohem taktischen Niveau prüfte der auffällige Diallo Leipzigs Schlussmann nochmal kurz vor der Pause (43.), ehe es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

RB verpasst Traumstart zum Wiederbeginn

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten zweifelsohne die Leipziger, die binnen vier Minuten gleich dreimal an der Führung kratzten. Neumann (46.) und Stadel (48./49.), deren Versuche gerade noch rechtzeitig vor der Torlinie gestoppt wurden, blieben jedoch glück- und erfolglos.

Nachdem sich auch die Schwarz-Gelben über Gambia vor dem gegnerischen Kasten anmeldeten (55.), verzweifelte RB nur drei Minuten später auf der Gegenseite zum wiederholten Male am sehenswert parierenden Herdes.

Boog sieht Gelb-Rot - Kein Sieger im Hinspiel

Den Leipziger Offensivdrang sollten derweil nur kurz darauf nicht etwa die Hausherren, sondern die Gäste selbst unterbinden. Ausgerechnet Kapitän Boog, der in der 39. Minute bereits Gelb gesehen hatte, musste das Feld nach einem ebenfalls Gelb-würdigen Foul an Fleck kurz vor der Stundenmarke frühzeitig verlassen (59.) und fehlt damit auch im Rückspiel.

Während sich sowohl die unbeeindruckt weiterspielenden RB-Youngster als auch die Nachwuchskräfte der Gastgeber unmittelbar nach dem Platzverweis noch offensivfreudig präsentierten, ließ sich fortan doch ein Bruch im Spiel erkennen.

Da es auch für den aufgerückten Schuldes in der fünften Minute der Nachspielzeit kein Vorbeikommen an Dortmunds Schlussmann gab, endete das Halbfinal-Hinspiel torlos. Damit ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel in Leipzig, das bereits am Samstag steigt, weiter offen. Anpfiff am Leipziger Cottaweg ist erneut um 11 Uhr.