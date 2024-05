Leipziger Schlussoffensive kommt zu spät: BVB steht im Finale

In einem rasanten Halbfinalrückspiel der B-Junioren-Endrunde hat Borussia Dortmund Leipzig mit 3:2 besiegt. Die Borussia eröffnete beide Durchgänge mit einem frühen Treffer und sah lange wie der sichere Sieger aus, ehe es in der Nachspielzeit nochmal spannend wurde.

Nach dem 0:0 war für das Rückspiel für beide Teams noch alles drin - und so ging es auch los. Es dauerte nur 68 Sekunden bis zum ersten Treffer für den BVB. Nach einer Ecke von links traf Diallo aus kurzer Distanz unter die Latte (2.). Dickes war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verindern.

Chancen auf beiden Seiten - Ngambia Dzonga mit Traumtor

Auf der anderen Seite meldete sich auch Leipzig in der Partie an. Erst köpfte Neumann knapp am Tor der Gäste vorbei (10.), dann scheiterte Stadel an Herdes (18.). RB war besser im Spiel und kam über Voufack immer wieder zu gefährlichen Flanken. Der BVB setzte Nadelstiche. Degener prüfte mit einem wuchtigen Distanzschuss Dickes im Kasten der Hausherren (29.). Dann nahmen die Sachsen das Heft des Handelns aber wieder in die Hand. Weißbachs Schuss ging knapp am Tor vorbei (36.), Sakar sorgte in der Folge mit zwei sehenswerten Einzelaktionen erneut für Gefahr im Strafraum der Schwarz-Gelben (39. und 43.).

Kurz vor der Pause wurde der BVB nochmal mit zwei Freistößen gefährlich, es blieb aber beim knappen 1:0. Die zweiten 45 Minuten begannen ähnlich wie die ersten. Wieder traf der BVB früh. Ngambia Dzonga verwandelte einen Freistoß von der linken Strafraumkante traumhaft ins Eck zum 2:0 (49.). Doch Leipzig erholte sich schnell von diesem erneuten Nackenschlag. Masanka Bungis Schuss aus der Distanz konnte Herdes gerade noch parieren (55.). Gegen den Kopfball von Norbye wäre der Keeper dann chancenlos gewesen, doch der Verteidiger zielte etwas zu hoch (59.)

Fleck macht es deutlich - Leipziger Aufholjagd

Und der Leipziger Chancenwucher wurde eine Minute später direkt bestraft, als Fleck nach einem Zuspiel von Diallo freistehend zum 3:0 einschob (60.). Auch in der Folge gaben sich die Hausherren nicht auf und spielten mutig weiter nach vorne, ohne jedoch ihren Aufwand in Zählbares ummünzen zu können. Die beste Gelegenheit hatte der eingewechselte Heyer mit seinem Schuss an die Latte (75.)

Und so sah es lange nach einem deutlichen Sieg für Dortmund aus, ehe es in der Nachspielzeit durch die Joker doch noch spannend wurde. Erst traf Eilke nach schöner Vorarbeit von Masanka Bungi (90+1.), dann sorgte Gerth für den späten Anschlusstreffer (90+5.). Die Aufholjagd kam insgesamt aber zu spät und die Gäste siegen knapp mit 3:2. Dadurch zieht der BVB als erstes Team ins Finale ein und trifft dann am 12. Mai auf Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen.