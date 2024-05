Drama im Elfmeterschießen: Leverkusen folgt BVB ins Finale

Bayer Leverkusen steht als zweiter Finalist der B-Junioren-Meisterschaft fest. Das Rückspiel zwischen Frankfurt und Bayer endete erneut 2:2, im Elfmeterschießen hatte dann die Werkself die besseren Nerven.

Die Partie hätte nicht schlechter aus Sicht der Frankfurter beginnen können: Keeper Ramming wurde von Stepanov so unter Druck gesetzt, dass er den Ball unkontrolliert zur Seite spielte. Dort stand Mensah, der nach innen legte - dort musste Stepanov nur noch einschieben (2.). Die Leverkusener blieben direkt dran und hätten durch Alajbegovic auf 2:0 stellen können (13.).

Die Eintracht spielte auch munter mit, allerdings taten sich die Hausherren im letzten Drittel schwer. Den Ausgleich gab es dennoch kurz vor der Pause, als Eisele nach einem Standard aus spitzem Winkel traf (45.+3). Hier sah Bayer-Keeper Schlich nicht sehr gut aus.

Nach dem Seitenwechsel kam es sogar noch besser aus Frankfurter Sicht: Eine Ecke von der rechten Seite rutschte an den zweiten Pfosten zu Hoti durch, der aus kurzer Distanz traf (48.). Bayer war nun gefordert, was den Hessen Räume bot. Beinahe wäre auch das 3:1 gefallen, aber Geike scheiterte am glänzend reagierenden Schlich (66.). Und das sollte sich rächen, denn Hawighorst erzielte auf der Gegenseite den Ausgleich (75.) und schickte die Partie, in der es wie im Hinspiel nach 90 Minuten 2:2 stand, ins Elfmeterschießen.

Schlich pariert zwei Elfmeter

Hier waren Nerven gefragt, die die Jungspunde zunächst nicht hatten, denn die ersten drei Schützen vergaben. Leverkusens Keeper Schlich konnte gleich zwei Elfmeter parieren. Aber dann präsentierten sich beide Mannschaften extrem sicher vom Punkt. Die Folge: Leverkusen zog nach dem Treffer von Mensah mit einem 4:3 im Elfmeterschießen ins Finale ein.

Bayer trifft somit im Endspiel um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft am 12. Mai auf Borussia Dortmund.