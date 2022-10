Nach Nianzous Premiere: Bellingham und Kobel sichern BVB einen Punkt

Borussia Dortmund und der FC Sevilla trennten sich am 4. Spieltag der Gruppenphase mit 1:1, sodass der BVB den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale vorerst verpasste.

Dortmunds Trainer Edin Terzic rotierte nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München auf fünf Positionen: Im Tor kehrte Nummer eins Kobel nach Verletzung wieder für Meyer zwischen die Pfosten zurück. Zudem spielten Meunier, Rothe (Startelfdebüt in der Champions League), Adeyemi und Modeste an Stelle von Schlotterbeck, Guerreiro, Can und Moukoko (alle Bank).

Sevillas neuer Coach Jorge Sampaoli setzte im Vergleich zum 1:1 gegen Athletic Bilbao auf Rotation, denn nur der Ex-Münchner Nianzou, Marcao sowie Gudelj standen erneut in der Startelf. Damit setzte Sampaoli zugleich auf immerhin sieben Akteure (Bono, Carmona, Gudelj, Jesus Navas, Rakitic, Suso und En-Nesyri), die schon beim 1:4 im Hinspiel noch unter seinem Vorgänger Julen Lopetegui begonnen hatten.

Bellingham kontert Nianzou

Vor deutscher Champions-League-Rekordkulisse aufgrund wieder zugelassener Stehplätze erwischten die Andalusier den besseren Start gegen eine Borussia, die zunächst nicht richtig ins Spiel fand. Rakitic vergab noch in der Anfangsviertelstunde die erste Chance des Spiels (12.).

Doch wenig später ging Sevilla nach einer Freistoßflanke des Ex-Schalkers in Führung: Ex-Bayer Nianzou erzielte per Kopf sein erstes Tor für Sevilla und in der Königsklasse - und wurde mit 20 Jahren und 126 zudem zum jüngsten Torschützen der Spanier in ihrer Champions-League-Geschichte.

Nach dem Gegentreffer erhöhte der BVB nach und nach die Intensität insbesondere im Gegenpressing und kam so besser ins Spiel. Adeyemi erobert in der 24. Minute den Ball, entschied sich jedoch überhastet zu einem Pass ins Zentrum, den Keeper Bono vorausahnte. Der Ausgleich fiel gut zehn Minuten später. Bellingham traf nach Zusammenspiel mit Meunier - und mit etwas Glück, weil Nianzou noch entscheidend abfälschte (35.). Für den Engländer war es der vierte Treffer im vierten Spiel der laufenden Gruppenphase. Kurz vor der Pause wäre mit einem Schuss vom Strafraumrand beinahe sogar Tor Nummer fünf für ihn dazugekommen.

Kobel gegen Lamela auf dem Posten

Nach der Pause brachte Terzic Guerreiro für den Rothe, der vor allem zu Beginn des Spiels ein paar Probleme gehabt hatte. Der portugiesischen Nationalspieler schaltete sich prompt auch immer wieder in die Offensive ein, hatte allerdings selbst ab und an Mühe auf seiner Abwehrseite, weil auch Sevilla ab und an schnell nach vorne spielte. Es entwickelte sich zunächst eine Hälfte ohne viele Höhepunkt.

Ein Eckball führte in der 67. Minute zur ersten Großchance nach Wiederbeginn - und zwar für Sevilla: Doch nach Nianzous Kopfball brachte Lamela den Ball aus kurzer Distanz nicht an Kobel vorbei. Es sollte die einzige hochkarätige Gelegenheit auf beiden Seiten nach der Pause bleiben, sodass es am Ende durchaus leistungsgerecht beim Remis blieb.

Borussia Dortmund reist am Wochenende zum Bundesliga-Topsiel an die Alte Försterei, wo Tabellenführer Union Berlin wartet (Sonntag, 17.30 Uhr). Sampaolis FC Sevilla ist einen Tag früher beim RCD Mallorca zu Gast (18.30 Uhr). In der Champions League empfängt der BVB am 25. Oktober (Dienstag, 21 Uhr) im Topspiel der Gruppe Manchester City. Sevilla erwartet bereits kurz zuvor um 18.45 Uhr den FC Kopenhagen.