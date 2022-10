Tor zählt nicht, Elfmeter vergeben, Unterzahl: ManCity spielt remis in Kopenhagen

Am vierten Spieltag der Champions League hat Manchester City erstmals Punkte liegen lassen. Beim FC Kopenhagen kamen die Skyblues in Unterzahl nicht über ein torloses Remis hinaus.

Kopenhagens Trainer Jacob Neestrup tauschte nach dem 1:1 gegen den FC Nordsjaelland dreimal und vertraute bei der Mission, nach dem 0:5 im Hinspiel ein anderes Gesicht zu zeigen, auf Boilesen, Lund Jensen und Kristiansen, die für Vavro, Sörensen und Johannesson spielten.

City-Coach Pep Guardiola tauschte nach dem 4:0 Heimsieg gegen Southampton ebenfalls durch und schonte einige Stammkräfte. Haaland fand sich zum ersten Mal seit seinem Wechsel auf der Bank wieder, auch Foden, Bernardo Silva, Aké und Ruben Dias rotierten auf die Bank, Gomez, Laporte, Gündogan, Grealish und Alvarez starteten stattdessen.

Beide Teams zeigten sich von Beginn an spielfreudig, so ging es munter hin und her. Den ersten gefährlichen Abschluss verbuchten die Citizens nach einer schnellen Umschaltaktion, bei der Alvarez aus spitzem Winkel abzog, aber in Keeper Grabara seinen Meister fand (7.). Wenig später zappelte der Ball dann allerdings doch im Netz. Von der Strafraumkante hämmerte Rodrigo den Ball ins Tor (11.), doch der vermeintliche Führungstreffer zählte nicht. Mahrez kam bei der Annahme mit der Hand an den Ball.

Mahrez verschießt Elfmeter, Gomez muss runter

Die Gastgeber kamen mit einem blauen Auge davon und drückten ihrerseits nach vorne. Doch lange währte der Offensivdrang nicht, ein erneuter VAR-Eingriff erstickte ihn im Keim. Inmitten eines Kopenhagener Konters pfiff Schiedsrichter Soares Dias ab und entschied nach Studium der Bilder auf Strafstoß für City, nachdem Boilesen bei einem Eckball mit dem Arm an den Ball kam (24.).

Zum Glück für Kopenhagen stand aber Grabara der Führung der Skyblues im Weg, der polnische Torhüter hielt stark gegen den Versuch von Mahrez, der nach seinem Handspiel vor Rodrigos vermeintlichem Treffer erneut zum Unglücksraben wurde (25.).

Doch damit nicht genug an Kuriositäten: Nach Daramys Steckpass auf Haraldsson griff Linksverteidiger Gomez als letzter Mann zu groben Methoden. Der portugiesische Schiedsrichter, der zunächst weiterlaufen ließ, musste erneut vom VAR überzeugt werden und entschied im Nachhinein auf Notbremse und stellte den Spanier vom Platz (30.).

City verwaltet - Kopenhagen verfehlt haarscharf

In Unterzahl flachten Tempo und Niveau bei Manchester City dann merklich ab, auch Kopenhagen kam vor der Pause nicht mehr entscheidend nach vorne. Auch der zweite Durchgang wartete dann mit wenigen Highlights auf - City schien mit dem Punkt gut leben zu können, den Dänen fehlte bei ihren Chancen das nötige Quäntchen Glück. Nach Kristiansens Flanke fehlten dem eingewechselten Johannesson nur Zentimeter zur Führung (73.), Stamenic zielte kurz vor Schluss nur knapp vorbei (90.).

Der FC Kopenhagen trifft am kommenden Spieltag der dänischen Liga auf Bröndby IF (Sonntag, 14 Uhr), während die Citizens ein paar Stunden später beim FC Liverpool zu Gast sind (17.30 Uhr).