Dortmund bestreitet Benefizspiel für Opfer der Hochwasserkatastrophe

Borussia Dortmund wird als Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen ein Benefizspiel bestreiten. Die Erlöse daraus werden den betroffenen Opfern gespendet.

Marco Rose und der BVB werden am 1. September ein Benefizspiel bestreiten. imago images/ULMER Pressebildagentur

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund wird am 1. September über jeweils 45 Minuten gegen zwei Vereine aus der Westfalenliga antreten. Ab 17.30 Uhr trifft das Team von Trainer Marco Rose im Ischelandstadion in Hagen erst auf die SpVg. Hagen 1911, im zweiten Abschnitt geht es dann gegen den SV Hohenlimburg 1910. Das gab der BVB in einer Pressemitteilung bekannt.

Alle Erlöse aus dem Ticketverkauf sowie der TV-Übertragung werden im Anschluss die Opfer der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli erreichen. Bereits im Vorfeld hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke versprochen "den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels den Opfern zukommen zu lassen". Voraussetzung für den Einlass ab 15.30 Uhr ist die "3G-Regel".