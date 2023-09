Doppelter Asano in Topform zum Wiedersehen mit Flick und Co.

Nach dem Flop zum Bundesliga-Auftakt zeigt sich der VfL Bochum im zweiten Auswärtsspiel stark verbessert. Beim 2:2 in Augsburg bringt sich ein Doppel-Torschütze nachdrücklich in Erinnerung für das anstehende Länderspiel gegen Deutschland.

Die erste Auswärtsfahrt in der neuen Saison hatte mit einem Fiasko geendet, als sich der VfL beim 0:5 in Stuttgart völlig von der Rolle präsentierte. Im ersten Heimspiel gegen Dortmund (1:1) zeigte Bochum klar aufsteigende Tendenz und bestätigte diesen Eindruck nun auch in Augsburg.

Bochum in allen Belangen besser - am Ende aber doch nicht

"Das war unser bestes Auswärtsspiel seit langem", resümierte Anthony Losilla, "aber wir haben alle das Gefühl, dass mehr drin war." In fast allen Belangen war Bochum die bessere Mannschaft, hatte deutlich mehr Spielanteile, schoss fast doppelt so häufig auf das gegnerische Tor, war spielerisch besser, ließ sich allerdings auch zweimal in der Defensive düpieren.

Nur vier Torchancen ließ der VfL in Augsburg zu, dabei zeigte sich der FCA aber sehr effizient und kam zu zwei Treffern, bei denen sich die Bochumer nicht zum ersten Mal äußerst ungeschickt anstellten. Neue Saison, alte Probleme also?

Fast schon kurios, dass der VfL in der Defensive zwar insgesamt sehr geschlossen wirkte, aber wieder mal zwei Gegentore schluckte, bisher acht also an den ersten drei Spieltagen. "Wir haben definitiv mindestens ein Tor zu viel kassiert", befand Sportdirektor Marc Lettau. Insgesamt sei man überrascht gewesen, wie passiv die Augsburger zu Werke gegangen waren, aber den ungewohnt hohen Ballbesitz habe die Bochumer Mannschaft gut genutzt.

Wir sind nicht ganz zufrieden, wir hätten diesmal absolut einen Sieg verdient. Thomas Letsch

"Ich bin total stolz auf das, was die Mannschaft abgeliefert hat", so Trainer Thomas Letsch nach dem Spiel, "aber es geht uns allen so: Wir sind nicht ganz zufrieden, wir hätten diesmal absolut einen Sieg verdient. Wir sind zwar zweimal zurückgekommen, aber zwei Tore in Augsburg müssten eigentlich für einen Sieg reichen nach so einem Auftritt."

Asano liegt die Rolle als zweite Spitze

Mann des Tages aus Bochumer Sicht war im zweiten Auswärtsspiel ein Offensivspieler, der in neuer Rolle förmlich aufblüht. Takuma Asano, sonst meist auf der rechten Seite eingesetzt, trat auch in Augsburg wieder als zweite Spitze neben Philipp Hofmann an; ein Job, der dem Japaner offensichtlich liegt.

Im Zentrum kann er seine Wendigkeit und Schnelligkeit bestens ausspielen, überdies glänzt er nun sogar als Torschütze. Nach dem zweiten Doppelpack des Japaners in der Bundesliga hatte allerdings Kapitän Losilla Redebedarf. "Ich werde ihn mal fragen, ob er das tatsächlich so gewollt hat", merkte Bochums Kapitän nach dem zweiten Treffer des Japaners schmunzelnd an, als Asano den Ball quasi mit dem Außenrist ins Augsburger Tor befördert hatte.



Ob gewollt oder ungewollt, Asano, der überdies noch Pech mit einem sehenswerten Fallrückzieher hatte, zeigt sich deutlich zielstrebiger, kommt im Zentrum natürlich auch häufiger in Schutzposition als zuvor, wenn er meist über den rechten Flügel attackierte. Er habe "nicht viel nachgedacht", beteuerte der Doppel-Torschütze hinterher, sondern einfach nur den Ball ins Tor bringen wollen.

Das gelang, und Asano reist natürlich mit mächtig Rückenwind zum Wiedersehen mit der deutschen Nationalmannschaft. Bei der WM in Katar war der flinke Angreifer ja zum Schrecken der deutschen Abwehr geworden, als er mit einem satten Schuss ins kurze Eck Manuel Neuer überwand beim 2:1 der Blue Samurai gegen die DFB-Elf.

Asano vor der WM: "Hansi Flick? Was ist das?

Auf dem Rasen also hatte der Bochumer Profi für einen Schreckmoment für die deutschen Fans gesorgt, zuvor stand er in einem Interview zumindest für viele Lacher bei den Betrachtern. Das hing auch mit einem Doppelpack des Offensivmannes zusammen.

Zwei Tore hatte Asano gegen die TSG Hoffenheim geschossen, auf der Tribüne: Hansi Flick. Das war weit vor der WM, und auf die Frage, ob er mit seinem Doppelpack wohl dem DFB-Coach aufgefallen wäre, fragte Asano zurück: "Hansi Flick? Was ist das?" Offensichtlich hatte er den Namen nicht richtig verstanden.

Mittlerweile sind auch hier alle Unklarheiten ausgeräumt, und am Samstag gibt es für Asano in Wolfsburg ein Wiedersehen mit der DFB-Elf. Zum Kader der Blue Samurai gehört der VfL-Profi. Und mit seinem Doppelpack in Augsburg hat er seine Chancen auf einen Einsatz sicher noch mal deutlich vergrößert.