Doppelschlag am Deadline-Day: Verl holt Meijer und Kammerbauer

Kurz vor Ende der Wechselperiode hat der SC Verl am Dienstag doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Stijn Meijer und Patrick Kammerbauer wechseln zu den Ostwestfalen, Nick Otto hofft derweil bei der Zweivertretung von Fortuna Düsseldorf auf Spielpraxis.

Transferbewegungen in beide Richtungen gab es am Deadline-Day beim SC Verl. Mit Stijn Meijer kommt bereits der zweite Angreifer in diesem Transferfenster. Zuvor hatte der aktuelle Tabellen-Zwölfte bereits Oliver Batista Meier von Dynamo Dresden ausgeliehen. Der 23-Jährige wird vom niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle bis Saisonende ausgeliehen. In 102 Partien kann er 24 Tore und 17 Assists im niederländischen Unterhaus vorweisen.

"Stijn ist ein spielstarker Stürmer, der absolute Qualitäten im Strafraum mitbringt. Mit seinen Fähigkeiten verstärkt er unseren Kader und gibt uns weitere Möglichkeiten in der Offensive", so der Sportliche Leiter Sebastian Lange. "Wir werden ihn nun schnell in unsere Mannschaft integrieren, damit er uns umgehend weiterhelfen kann." Trainer Michel Kniat will mit der Verpflichtung die Lücke schließen, die Stürmer Cyrill Akono mit seinem Abgang vor kurzem hinterlassen hat. Den 22-Jährigen, der in den vergangenen beiden Spielzeiten seine Treffsicherheit für die Ostwestfalen bewies, zog es zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Außerdem hat Patrick Kammerbauer bei den Ostwestfalen unterschrieben. Der 25-Jährige hatte sich beim SC Freiburg nicht durchsetzen können und kam in der vergangenen Saison 33-Mal für die Zweitvertretung der Breisgauer zum Einsatz. Nachdem sein Vertrag beim SCF nicht verlängert worden war, war Kammerbauer seit Juli auf Vereinssuche.

"Patrick verfügt mit seinen 25 Jahren über eine Menge Erfahrung. Neben 56 Einsätzen in der 3. Liga ist Patrick bereits 60 mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz gekommen. Mit Patrick erhalten wir einen Spieler der bereits gezeigt hat, dass er einer Mannschaft viele Impulse geben und eine junge Mannschaft auch führen kann." erklärt Lange die Verpflichtung. Wie lange der Vertrag des Mittelfeldspielers gilt, gab der Verein nicht bekannt.

Otto soll nach Verletzung Spielpraxis sammeln

Wurde von einer Schulterverletzung ausgebremst: Nick Otto. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Spielpraxis in der Regionalliga soll hingegen Nick Otto sammeln. Der Innenverteidiger wird für die Restsaison für die Reserve von Fortuna Düsseldorf auflaufen. Nach dem Drittliga-Debüt am ersten Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken bremste eine Schulterverletzung den 23-Jährigen aus. Nur noch ein Einsatz in der laufenden Saison folgte.

„Zu Beginn der Saison wurde Nick leider durch eine schwere Verletzung ausgebremst. Er war auf einem sehr guten Weg. Mit der Leihe zu Fortuna Düsseldorf erhoffen wir uns, dass Nick die benötigte Spielzeit erhält und seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird", so Lange.