Wechsel zu Drittliga-Konkurrent BVB II: Akono verlässt Verl

Cyrill Akono (22) ist in der Saison 2022/23 bislang der Toptorschütze des SC Verl gewesen. Diesen Titel wird er am Ende der Spielzeit wohl nicht behalten - er wechselt zu Borussia Dortmund II.

Vier Tore hat er in dieser Saison in der 3. Liga in 17 Spielen für den SC Verl erzielt, mehr werden aber nicht dazukommen: Die Rede ist von Angreifer Cyrill Akono.

Ablösesumme nicht bekannt - herber Verlust für Verl

Der gebürtige Münsteraner wechselt vom Sportclub zu Drittliga-Konkurrent BVB II, das bestätigten beide Klubs am Mittwochnachmittag. "Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen", so die Verler.

Für den SC ist der Verlust des Deutsch-Kameruners ein herber, schoss er schließlich mit vier Treffern die meisten Tore des Tabellenzwölften aus Verl (23). Ab sofort soll er die noch schwächere Offensive des 14. Dortmund II (13 Treffer) beleben.

Vertrag bis 2024

Laut den Dortmundern hatte bereits im Sommer Interesse an Akono bestanden, nun wurde der Transfer realisiert. Der Vertrag bei Schwarz-Gelb läuft bis Sommer 2024. Der 1,90 Meter große Stürmer wurde vor allem bei Preußen Münster ausgebildet, bevor er über Mainz 05 II und dem VfB Lübeck im Sommer 2021 zum SC Verl gestoßen war.

In 44 Spielen für Verl erzielte Akono 12 Tore, insgesamt in der 3. Liga 20 in 77 Partien. Brisanterweise ist er nach Berkay Taz im Sommer 2021 der nächste SC-Profi, den es zu Dortmund II zieht.