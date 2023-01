Verl angelt sich Batista Meier von Liga-Konkurrent Dresden

Nach nur einem Jahr in Dresden geht es für Oliver Batista Meier beim SC Verl weiter, dort wird er auf Leihbasis spielen.

Im Juniorenbereich hat Oliver Batista Meier fast alle Nationalteams durchlaufen, so richtig in Fahrt gekommen ist der Ex-Spieler des FC Bayern München aber noch nicht. Auch bei Dynamo Dresden ist der Stürmer nicht so richtig angekommen. Beim Liga-Konkurrenten Verl nimmt der 21-Jährige einen neuen Anlauf. Dresden hat den Angreifer bis zum Saisonende 2023/24 zu den Ostwestfalen verliehen, bei der SGD hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Oliver passt als Fußballer und Mensch ideal zu uns", erklärte Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange. "Er hat zahlreiche U-Nationalmannschaften durchlaufen, hat in den ersten drei Ligen Erfahrungen gesammelt und wird unser Offensivspiel absolut bereichern. Er hatte einige Optionen, umso schöner, dass wir ihn von einem Wechsel zum Sportclub überzeugen konnten."

Dynamo ist "weiterhin von Oliver Batista Meier und seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt, haben im zurückliegenden halben Jahr allerdings festgestellt, dass er bei uns aufgrund der aktuellen Konkurrenzsituation im Kader auf seiner Position nicht auf die notwendige Spielzeit kommt, die für seine weitere Entwicklung wichtig ist", wie SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker unterstreicht. "Unserer Ansicht nach hat er nun beim SC Verl die besten Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen."

In der Bundesliga kann Batista Meier einen Kurzeinsatz vorweisen, beim 5:0 des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf kam er am 29. Spieltag 2019/20 in der 78. Minute auf das Feld. Für den Stürmer, der auch 18 Drittliga-Partien für den FCB II absolviert hatte, ging es in der Eredivisie für eine Saison mit 15 Partien beim SC Heerenveen weiter, ehe er zurück bei den Bayern 24-mal in der Regionalliga auflief.

Batista Meier erhält die Rückennummer 17

Im Januar 2022 folgte der Wechsel nach Dresden, wo er neben 13 Zweitliga-Partien (nur zwei über die volle Distanz) nun in der laufenden Spielzeit vier Kurzeinsätze in der 3. Liga hatte. In Verl geht es nun weiter für Batista Meier, der die Rückennummer 17 erhält.